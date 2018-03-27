Ксения Собчак требует в связи с трагедией в Кемерово ввести общенациональный траур

Известная журналистка, а также телеведущая разместила на своей странице в микроблоге фото семьи из кузбасской столицы. На фотографии изображены семейная пара и их трое детей.Собчак написала, что в результате страшной трагедии женщина и ее дети погибли, в живых остался лишь глава семейства. Собчак выражает свои соболезнования убитому горем мужчине и требует от властей ввести общенациональный траур.Бывший кандидат на пост главы Российской Федерации недовольна нежеланием правительства ввести траур из-за того, что от пожара, по официальной версии, в итоге погибли менее ста человек.Собчак возмущена тем, что власти таким безобразным способом измеряют горе людей. Также, как и многие другие, она не знает истинных цифр погибших, однако не сомневается, что в стране произошла огромная трагедия, а потому, крайне важно ввести общенациональный траур.