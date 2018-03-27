АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Ксения Собчак требует в связи с трагедией в Кемерово ввести общенациональный траур

Знаменитая экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак потребовала введения общенационального траура в связи трагедией в городе Кемерово. Об этом она заявила в своем Instagram.

Известная журналистка, а также телеведущая разместила на своей странице в микроблоге фото семьи из кузбасской столицы. На фотографии изображены семейная пара и их трое детей.

Ксения Собчак требует в связи с трагедией в Кемерово ввести общенациональный траур

Собчак написала, что в результате страшной трагедии женщина и ее дети погибли, в живых остался лишь глава семейства. Собчак выражает свои соболезнования убитому горем мужчине и требует от властей ввести общенациональный траур.

Бывший кандидат на пост главы Российской Федерации недовольна нежеланием правительства ввести траур из-за того, что от пожара, по официальной версии, в итоге погибли менее ста человек.

Ксения Собчак требует в связи с трагедией в Кемерово ввести общенациональный траур

Собчак возмущена тем, что власти таким безобразным способом измеряют горе людей. Также, как и многие другие, она не знает истинных цифр погибших, однако не сомневается, что в стране произошла огромная трагедия, а потому, крайне важно ввести общенациональный траур.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:21
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Летом в продаже появятся компьютерные системы
Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке
Учеными разработано портативное устройство VIPS
Создали человекоподобного робота, имитирующего
Ксения Собчак требует в связи с трагедией в
Швейцарские инженеры научили роботов
Новые ФГОС повысят качество школьного образования
Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk
Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая
Американка стала женой фикуса и спасла его от
Эмили Ратаковски рассказала, как подготавливает к
Леша Чайчиц может стать преподавателем модельной
Honda рассказала о новом гибридном седане Insight
Захар Саленко не намерен возвращаться на «Дом-2»
Toyota представила обновленный седан Yaris
Антон Шоки получил денег на билет домой больше,
Москва пополнила рейтинг самых недорогих городов
Презентован новый кроссовер Lynk&Co 02 для Европы
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Антон Табаков рассказал, почему не общается с
Ученые предложили новый способ увеличить
Лолита Милявская рассказала, почему не видно
Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка
Искусственный интеллект будет вычислять
Зрители «Дом-2» считают, что на проекте
Китай реализовал возможность продажи автомобилей
Избиратели в Зимбабве должны будут
Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Саша Черно собирается занять место ведущей
Влияние КНР в Африке обеспокоило США
Просмотреть все новости