Новые ФГОС повысят качество школьного образования

Известно, что на базе Минобрнауки идет активная разработка пакета новых образовательных стандартов, касающихся всех школьных предметов. Планировалось, что они будут утверждены на заседании 21 марта, но вместо этого пакет был отправлен на доработку. Много критики вызвали стандарты по литературе и технологии.Предполагается, что Минобрнауки займется рассмотрением новых предложений вплоть до 28 марта, после чего состоится повторное их рассмотрение.Родительские комитеты заявили о своей встревоженности этими проволочками. В письме на имя Ольги Васильевой отмечается, что на новый образовательный стандарт возлагаются огромные надежды. Новая редакция госстандарта должна повысить уровень образования детей, объединив едиными требованиями образовательное пространство всей России.Авторы послания убеждены, что действующая образовательная программа, ее вариативность и неточность, оставляет уровень образования детей на низком уровне. Школьников загружают ненужной информацией в ущерб самым необходимым знаниям, подчеркивается в документе.Родительская ассоциация полностью поддерживает новую редакцию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и просит принять все необходимые меры для его внедрения, говорится в обращении.