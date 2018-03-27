Внедорожник Ford Explorer в России подешевел после обновления

После рестайлинга у Ford Explorer несколько изменился дизайн в передней части кузова, и появилась возможность дистанционно запускать двигатель. На российских модификациях внедорожника возле зеркал заднего вида специально для подключения видеорегистратора установили USB-порты.Салон базовой модификации рестайлингового внедорожника рассчитан на 7 посадочных мест, при этом интерьер имеет отделку из кожи. В оснащение входит камера заднего вида, обогрев лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и светодиодные передние фары.Для россиян обновлённый Ford Explorer будет доступен с силовым агрегатом объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил.