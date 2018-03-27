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Внедорожник Ford Explorer в России подешевел после обновления

На российском рынке стартовали продажи обновленного внедорожника Ford Explorer. Стоимость автомобиля стартует от 2 699 000 рублей, что на 150 000 рублей меньше предыдущей модели.

Внедорожник Ford Explorer в России подешевел после обновления


После рестайлинга у Ford Explorer несколько изменился дизайн в передней части кузова, и появилась возможность дистанционно запускать двигатель. На российских модификациях внедорожника возле зеркал заднего вида специально для подключения видеорегистратора установили USB-порты.

Салон базовой модификации рестайлингового внедорожника рассчитан на 7 посадочных мест, при этом интерьер имеет отделку из кожи. В оснащение входит камера заднего вида, обогрев лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и светодиодные передние фары.

Для россиян обновлённый Ford Explorer будет доступен с силовым агрегатом объёмом 3,5 литра производительностью 249 лошадиных сил.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:30
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