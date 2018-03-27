WhatsApp испытывает новый способ проведения платежей за товары и услуги

Из сообщений от команды специалистов мессенджера WhatsApp известно, что сервисом организована для своих пользователей возможность проведения платежей за совершенные покупки. Данная функция еще не появилась на территории России, но экспертами уже оценен ее достаточно высокий уровень удобности.Чтобы начать пользоваться данной функциональной возможностью, заключенной в совершении оплат через WhatsApp, пользователю необходимо находиться на территории страны, где действуют возможности платежного сервиса от мессенджера. При выполнении данного условия, остается только подключить в мобильном приложении через панель настроек присутствие новой опции.В результате всех действий, у продавца появляется возможность отправить QR-код покупателю для совершения оплаты товара. В свою очередь, покупателю предоставляется возможность сканирования полученного кода и отправки денег непосредственно из WhatsApp. Относительно удобности функции – точной информации пока нет. Окончательные выводы эксперты смогут сделать после практического использования и испытаний в реальных условиях.