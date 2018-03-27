АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

WhatsApp испытывает новый способ проведения платежей за товары и услуги

Новая функция мессенджера WhatsApp позволяет пользователям проводить оплату посредством сервиса покупок товаров или расчет за услуги. Для использования новой функции, разработчики внедрили возможность проведения платежей с использование сканера QR-кода.

Из сообщений от команды специалистов мессенджера WhatsApp известно, что сервисом организована для своих пользователей возможность проведения платежей за совершенные покупки. Данная функция еще не появилась на территории России, но экспертами уже оценен ее достаточно высокий уровень удобности.
WhatsApp испытывает новый способ проведения платежей за товары и услуги


Чтобы начать пользоваться данной функциональной возможностью, заключенной в совершении оплат через WhatsApp, пользователю необходимо находиться на территории страны, где действуют возможности платежного сервиса от мессенджера. При выполнении данного условия, остается только подключить в мобильном приложении через панель настроек присутствие новой опции.

В результате всех действий, у продавца появляется возможность отправить QR-код покупателю для совершения оплаты товара. В свою очередь, покупателю предоставляется возможность сканирования полученного кода и отправки денег непосредственно из WhatsApp. Относительно удобности функции – точной информации пока нет. Окончательные выводы эксперты смогут сделать после практического использования и испытаний в реальных условиях.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал
Группу белых НЛО заметили пролетающей над
MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар
У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel,
Внедорожник Ford Explorer в России подешевел
WhatsApp испытывает новый способ проведения
Учёные не могут разгадать загадку короткого сна
Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый
Поклонники Сати Казановой заметили беременность
В базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон
Бывший супруг Ирины Пеговой тайно женился и
На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6
Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием
Sony планирует выпустить два планшета для линейки
Представлен первый планшет Acer с Chrome OS
Бритни Спирс привела в восторг Сеть своими формами
NASA возобновит изучение вечной мерзлоты
Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular
Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе
"Секретные материалы" опять хотят взять за основу
Летом в продаже появятся компьютерные системы
Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке
Учеными разработано портативное устройство VIPS
Создали человекоподобного робота, имитирующего
Ксения Собчак требует в связи с трагедией в
Швейцарские инженеры научили роботов
Новые ФГОС повысят качество школьного образования
Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk
Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая
Просмотреть все новости