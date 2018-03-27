Учёные не могут разгадать загадку короткого сна

Учёные наблюдали за колебаниями нервных клеток молодых и пожилых лабораторных грызунов во время эксперимента с целью увидеть причины короткого сна. Однако никаких существенных изменений обнаружено не было. Результаты показали одинаковые колебания как при обычном режиме бодрствования, так и при активном. Учёные предполагают, что причины такого явления кроются в способности головного мозга организовывать нервные колебания коллективным образом, в результате чего к пожилому возрасту сон становится более чутким и краткосрочным.Короткий сон людей в преклонных годах, по мнению учёных, берёт свой начало с древности, поскольку засыпая и просыпаясь раньше, такие люди могли защитить своё потомство. В настоящее же время пожилые люди имеют больше проблем со здоровьем, чем молодёжь, а потому их нервные окончания реагируют быстрее.