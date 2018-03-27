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Леша Чайчиц может стать преподавателем модельной школы для детей

Бывший участник знаменитого телепроекта «Дом-2» Алексей Чайчиц опубликовал в своем микроблоге новый пост, на котором изображен среди маленьких детей.

По словам мужчины, девочки, запечатленные на снимке – будущие модели. Сам же он объяснил и свое присутствие среди них.

Леша Чайчиц может стать преподавателем модельной школы для детей

Алексей заявил, что вероятно этот «старый дед» изображенный с детьми, в скором времени может стать преподавателем детской школы моделей. Ему предстоит обучать юных будущих звезд обложки и подиума, как нужно правильно позировать, нюансам модлинга, модельной походке, а самое главное – уверенности в себе.

Чайчиц также научит детишек правильно вести свои соцсети, ведь в будущем они рано или поздно там окажутся, правильно обрабатывать снимки, да и попросту фотографировать.

Он признался, что обожает детей, а потому, его подкупило это интересное новое направление, в котором сам экс-участник «Дома-2» чуть ли не первопроходец. На данный момент ведутся переговоры по всем условиям и деталям.

«Приятно, что меня пригласили, что доверили мне деток, я подружился со всеми, пообещал в следующий раз сделать больше фото и придти с подарками, а дальше я буду строгим и требовательным учителем», - рассказал Чайчиц.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:46
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