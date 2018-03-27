Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый кроссовер F-Pace SVR
На автосалон в Нью-Йорк компания Jaguar привезёт свой кроссовер F-Pace, названии которого присутствует приставка SVR. На американском рынке кроссовер будет реализовываться по цене от 49 075 долларов. На рынке Jaguar F-Pace составит конкуренцию Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.
По неподтверждённым данным, кроссовер Jaguar F-Pace SVR будет комплектоваться 8-цилиндровым бензиновым двигателем ёмкостью 5,0 литров производительностью 575 лошадиных сил. С таким агрегатом до первой «сотки» автомобиль сможет разгоняться за 4 секунды, а это говорит о том, что среди кроссоверов бренда новинка станет самой быстрой.
Стоит отметить, что новый кроссовер Jaguar F-Pace SVR уже неоднократно был замечен во время прохождения дорожных тестов. Судя по выложенным в сеть ранее фотографиям, автомобиль получит агрессивный внешний дизайн. В частности, у кроссовера появятся Большие колёсные диски, увеличенные воздухозаборники и спойлер.
По неподтверждённым данным, кроссовер Jaguar F-Pace SVR будет комплектоваться 8-цилиндровым бензиновым двигателем ёмкостью 5,0 литров производительностью 575 лошадиных сил. С таким агрегатом до первой «сотки» автомобиль сможет разгоняться за 4 секунды, а это говорит о том, что среди кроссоверов бренда новинка станет самой быстрой.
Стоит отметить, что новый кроссовер Jaguar F-Pace SVR уже неоднократно был замечен во время прохождения дорожных тестов. Судя по выложенным в сеть ранее фотографиям, автомобиль получит агрессивный внешний дизайн. В частности, у кроссовера появятся Большие колёсные диски, увеличенные воздухозаборники и спойлер.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00