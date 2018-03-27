АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый кроссовер F-Pace SVR

На автосалон в Нью-Йорк компания Jaguar привезёт свой кроссовер F-Pace, названии которого присутствует приставка SVR. На американском рынке кроссовер будет реализовываться по цене от 49 075 долларов. На рынке Jaguar F-Pace составит конкуренцию Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63.

Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый кроссовер F-Pace SVR


По неподтверждённым данным, кроссовер Jaguar F-Pace SVR будет комплектоваться 8-цилиндровым бензиновым двигателем ёмкостью 5,0 литров производительностью 575 лошадиных сил. С таким агрегатом до первой «сотки» автомобиль сможет разгоняться за 4 секунды, а это говорит о том, что среди кроссоверов бренда новинка станет самой быстрой.

Стоит отметить, что новый кроссовер Jaguar F-Pace SVR уже неоднократно был замечен во время прохождения дорожных тестов. Судя по выложенным в сеть ранее фотографиям, автомобиль получит агрессивный внешний дизайн. В частности, у кроссовера появятся Большие колёсные диски, увеличенные воздухозаборники и спойлер.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Россию привезут кроссовер Zotye SR9 - китайскую
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой стал
Группу белых НЛО заметили пролетающей над
MINI представит в Нью-Йорке свой электрокар
У Хайди Клум роман с музыкантом Tokio Hotel,
Внедорожник Ford Explorer в России подешевел
WhatsApp испытывает новый способ проведения
Учёные не могут разгадать загадку короткого сна
Jaguar представит в Нью-Йорке свой самый быстрый
Поклонники Сати Казановой заметили беременность
В базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон
Бывший супруг Ирины Пеговой тайно женился и
На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6
Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием
Sony планирует выпустить два планшета для линейки
Представлен первый планшет Acer с Chrome OS
Бритни Спирс привела в восторг Сеть своими формами
NASA возобновит изучение вечной мерзлоты
Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular
Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе
"Секретные материалы" опять хотят взять за основу
Летом в продаже появятся компьютерные системы
Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке
Учеными разработано портативное устройство VIPS
Создали человекоподобного робота, имитирующего
Ксения Собчак требует в связи с трагедией в
Швейцарские инженеры научили роботов
Новые ФГОС повысят качество школьного образования
Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk
Саша Шева призналась, что до сих пор любит Арая
Просмотреть все новости