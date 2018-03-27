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Захар Саленко не намерен возвращаться на «Дом-2»

Бывший участник одиозного телепроекта «Дом-2» Захар Саленко был немало удивлен новостью о том, что его персона лидирует в голосовании в приложении ТНТ-клаб «Верни участника».

Захар Саленко не намерен возвращаться на «Дом-2»

В марте поклонники телестройки в ТНТ-Club голосовали за возвращение на Поляну Камилы Коробейниковой и Виктории Комиссаровой. Однако первая отказалась вернуться, сообщив, что получила предложение учиться за границей. Вика же нашла любовь и планирует летом выйти замуж.

Тем не менее в приложении ТНТ-Club уже стартовало очередное новое голосование, претендентами которого на возвращение в предстоящем месяце стали Захар Саленко, Тимур Гарафутдинов, Руслана Мишина, Александр Губернатский и Анна Кудимова.

К слову, Сам Захар заявил, что никуда не собирается возвращаться. Сейчас, по словам парня, его жизнь бьет ключом и свою любовь, Леру Фрост, он уже давно встретил, а потому, он посоветовал поклонникам не тратить время попусту, голосуя за него в ТНТ-Club.

«Я прожил этот период и двигаюсь дальше навстречу новому», - подытожил свои слова Саленко.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:33
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