Поклонники Сати Казановой заметили беременность певицы

Популярная исполнительница Сати Казанова – обладательница прекрасной фигуры, которой она всегда могла похвастать. Однако внимательные поклонники артистки стали замечать, что ее формы в последнее время несколько изменились. Большинство фанатов уверены в том, что звезда скоро своему супругу Стефано Тиоццо подарит первенца. Однако Казанова подобные слухи никак не комментирует.По мнению большинства, исполнительница песен не хочет заблаговременно объявлять о своей беременности, хотя округлившийся живот ей прятать все сложнее. Во время выступления на МУЗ-ТВ на Сати Казановой было легкое платье свободного кроя с завышенной талией. Но порывы ветра «выдали» общественности тайну певицы.Как известно, звезда эстрады не любит обсуждать личную жизнь. О своей свадьбе с итальянским фотографом она рассказала уже будучи его женой, потому и о беременности, уверены поклонники, она расскажет в тот момент, когда скрыть живот будет невозможно.