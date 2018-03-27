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Поклонники Сати Казановой заметили беременность певицы

Поклонники известной певицы Сати Казановой уверены в том, что заметили беременность кумира. Такая уверенность у фанатов исполнительницы появилась после просмотра видеозаписи ее выступления на МУЗ-ТВ. Для него Сати выбрала платье свободного кроя с завышенной талией.

Поклонники Сати Казановой заметили беременность певицы


Популярная исполнительница Сати Казанова – обладательница прекрасной фигуры, которой она всегда могла похвастать. Однако внимательные поклонники артистки стали замечать, что ее формы в последнее время несколько изменились. Большинство фанатов уверены в том, что звезда скоро своему супругу Стефано Тиоццо подарит первенца. Однако Казанова подобные слухи никак не комментирует.

По мнению большинства, исполнительница песен не хочет заблаговременно объявлять о своей беременности, хотя округлившийся живот ей прятать все сложнее. Во время выступления на МУЗ-ТВ на Сати Казановой было легкое платье свободного кроя с завышенной талией. Но порывы ветра «выдали» общественности тайну певицы.

Как известно, звезда эстрады не любит обсуждать личную жизнь. О своей свадьбе с итальянским фотографом она рассказала уже будучи его женой, потому и о беременности, уверены поклонники, она расскажет в тот момент, когда скрыть живот будет невозможно.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:50
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