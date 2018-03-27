Антон Шоки получил денег на билет домой больше, чем просил

«Спасибо всем кто реально мне помог, но прошу чтобы вы это дело остановили... Каждый из вас и каждая ваша копейка была замечена и не останется без внимания, для меня это очень важно и приятно. А, хейтеры, смотрите и убедитесь в том, что я сам не просил помощи, просто добрые люди нашлись в этом мире и помогли мне в эту столь нелегкую минуту...», - заявил Антон.

Не успел Антон объявить о сборе денег на дорогу домой, как фанаты проявили неслыханную щедрость, собрав даже больше, чем было нужно. Антон пообещал отдать излишки в детский дом или же вернуть тем, кто захочет получить свои средства обратно.Однако хейтеры уверены, что экс-участник телестройки был не слишком откровенен, и попросту решил немного подзаработать на наивности зрителей, надавив им на жалость. Сам же Антон, разумеется, не согласен с этим.Парень поклялся, что готов вернуть все, что сбросили ему поверх необходимой суммы. Шоки уже предложил назвать сумму перевода, если кто-то захочет вернуть деньги.Кроме прочего, Антону довелось не только порадоваться преданности поклонников, но и немного погрустить. Он не понимает, из-за чего на телестройке с ним так поступили, и как организаторы могли выставить такого одинокого и несчастного человека за ворота. Вот только поговаривают, что тот неадекватно себя вел.