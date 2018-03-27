Бывший супруг Ирины Пеговой тайно женился и готовится к отцовтсву

Экс-супруг российской актрисы Ирины Пеговой Дмитрий Орлов официально заключил отношения со своей новой пассией Натальей. Влюбленные тайно поженились в декабре 2017 года. Однако предпочли сообщить о счастливом событии только сейчас. На данный момент артист готовится стать отцом.Стоит напомнить, что Орлов сделал предложение избраннице весной 2017 года во время их поездки в Киев. Наталья без промедления продемонстрировала обручальное кольцо в своем личном аккаунте. Помолвку влюбленные скрывать не стали, а вот свадьбу решили утаить, при этом Дмитрий и Наталья трепетных отношений друг к другу никогда не скрывали – часто публиковали совместные фото в социальных сетях, демонстрируя любовь.Ранее Дмитрий Орлов являлся супругом Ирины Пеговой. Их брак продлился восемь лет, развелись они в 2011 году. У пары родилась дочь, которую сейчас воспитывает актриса. На протяжении долгого времени бывшие супруги никак не могли разрешить вопрос раздела имущества, однако в 2012 году все же нашли решение.