На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6

Новинка имеет стеклянно-металлический корпус. На задней его части размещена основная камера с двумя датчиками. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюйма, а его разрешение установлено на уровне 1440x720. Также присутствует средний аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч.Согласно неподтвержденным данным, в аппаратной платформе установлен процессор Snapdragon 450. Отмечается, что Motorola Moto G6 должна появиться в двух комплектациях – 3/32 и 4/64 Гб.Основная камера предлагает 12 и 5 Мп разрешения, а фронтальный модуль располагает 16-мегапиксельным разрешением. Датчик сканирования подушечки пальца установлен внизу передней панели.Ожидается, что девайс покажут публике до конца марта.