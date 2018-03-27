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На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6

В базе данных TENAA был обнаружен новый смартфон компании Motorola, который указан под названием XT1925. Эксперты сделали вывод, что данный девайс является модификацией Moto G6.

На TENAA появился смартфон Motorola Moto G6


Новинка имеет стеклянно-металлический корпус. На задней его части размещена основная камера с двумя датчиками. Диагональ дисплея составляет 5,7 дюйма, а его разрешение установлено на уровне 1440x720. Также присутствует средний аккумулятор с емкостью 3 тысячи мАч.

Согласно неподтвержденным данным, в аппаратной платформе установлен процессор Snapdragon 450. Отмечается, что Motorola Moto G6 должна появиться в двух комплектациях – 3/32 и 4/64 Гб.

Основная камера предлагает 12 и 5 Мп разрешения, а фронтальный модуль располагает 16-мегапиксельным разрешением. Датчик сканирования подушечки пальца установлен внизу передней панели.

Ожидается, что девайс покажут публике до конца марта.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:20
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