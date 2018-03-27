В базе данных Wi-Fi Alliance появился смартфон Samsung Galaxy A6

Отмечается, что новинка основана на программной платформе Android 8.0 Oreo. Проведенные тесты в бенчмарке Geekbench показали, что новый смартфон работает с помощью процессора Exynos 7870, оснащенного восемью ядрами ARM Cortex-A53. Тактовая частота такого чипа 1,6 ГГц.Вместе с ним работают GPU Mali-T830 и модуль LTE Category 6. Модуль оперативной памяти обладает объемом памяти в 2 или 3 гигабайта. На встроенном ПЗУ 32 Гб свободного пространства, при этом есть возможность для установки карты памяти.В качестве дисплея имеется матрица Super AMOLED FHD+, диагональ которой 5,5 дюйма. Утверждается наличие модема беспроводной связи Wi-Fi, работающего в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.