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Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга

Британские ученые доказали, что аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга человека. Специалисты провели детальное изучение различных участков тканей мозга больных.

Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга


Как известно, болезнь аутизм длительное время являлась загадкой для докторов и ученых. У специалистов было предположение того, из-за чего могла бы возникнуть в организме человека патология, приводящая к серьезным последствиям. Но до сих пор проверить теорию им не удавалось. Британские ученые, проводя детальные изучения в этой области, выяснили, что аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга.

Однако ученые отмечают, что характерные отличия состава тканей не страдающего данной патологией с образцом тканей мозга человека с аутизмом при изучениях сложно установить. Кроме всего, наличие алюминия в организме больного специалисты выявили в разных долях мозга, однако общая картина все же указывает на определенный смысл. Беря за основу новые данные, эксперты хотят научиться выявлять заболевание на ранней стадии и изобрести препарат, который покончит с этим заболеванием.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:00
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