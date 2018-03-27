Ученые: Аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга

Как известно, болезнь аутизм длительное время являлась загадкой для докторов и ученых. У специалистов было предположение того, из-за чего могла бы возникнуть в организме человека патология, приводящая к серьезным последствиям. Но до сих пор проверить теорию им не удавалось. Британские ученые, проводя детальные изучения в этой области, выяснили, что аутизм обусловлен высоким содержанием алюминия в тканях мозга.Однако ученые отмечают, что характерные отличия состава тканей не страдающего данной патологией с образцом тканей мозга человека с аутизмом при изучениях сложно установить. Кроме всего, наличие алюминия в организме больного специалисты выявили в разных долях мозга, однако общая картина все же указывает на определенный смысл. Беря за основу новые данные, эксперты хотят научиться выявлять заболевание на ранней стадии и изобрести препарат, который покончит с этим заболеванием.