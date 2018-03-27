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Sony планирует выпустить два планшета для линейки Xperia XZ2

В этом году Sony собирается выпустить два новых планшета, которые попадут в модельную линейку Xperia XZ2. Известно, что это будут 8-дюймовая и 10-дюймовая модификации.

Sony планирует выпустить два планшета для линейки Xperia XZ2


Ожидается, что планшетные компьютеры могут построить на основе процессоров Snapdragon 835 или Snapdragon 845. Эти чипы предлагают по восемь ядер. Первый вариант оснащен ядрами Kryo 280, графическим ускорителем Adreno 540 и гигабитным модулем сотовой связи X16 LTE.

Второй процессор предлагает ядра Kryo 385, ускоритель графики Adreno 630 и модем сотовой связи Snapdragon X20 LTE с производительностью в 1,2 Гб/сек.

Эксперты предполагают, что новые планшеты от компании Sony стоит ожидать будущим летом. Сейчас кроме операционной системы, которой окажется ОС Android, больше ничего неизвестно.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50
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