АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе

Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова задумалась о том, как много времени тратят люди на то, что подумают о них другие.

Молодая мама абсолютно уверена, что не стоит заботиться о мыслях совершенно чужих нам людей, и призывает всех использовать любую возможность, «чтобы эту бессмысленную мысль из своей головы попросту удалить».

Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе

Девушка предлагает подумать, например, о том, какая у вас будет фигурка если к тренировкам добавить еще и уличную разминку. При этом Анастасия намекает на комментарии к своему видео в Instagram.

«Для тех, кто все же хочет стать лучше, свободнее, могу поделиться своим способом избавляться от ненужно мусора, который тормозит развитие и забирает энергию. Это Действие! Только с помощью действия вы выйдите за рамки своего «комфорта». Почему в кавычках? Потому что комфорт то условный, согласны?», - спрашивает у пользователей Лисова.

Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе

Анастасия горячо призывает всех своих подписчиков брать и делать то, чего больше всего боятся люди и не останавливаться ни перед чем, только тогда ест возможность вырваться «из зелененького болотца ограничений и страхов».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:48
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Honda рассказала о новом гибридном седане Insight
Захар Саленко не намерен возвращаться на «Дом-2»
Toyota представила обновленный седан Yaris
Антон Шоки получил денег на билет домой больше,
Москва пополнила рейтинг самых недорогих городов
Презентован новый кроссовер Lynk&Co 02 для Европы
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Антон Табаков рассказал, почему не общается с
Ученые предложили новый способ увеличить
Лолита Милявская рассказала, почему не видно
Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка
Искусственный интеллект будет вычислять
Зрители «Дом-2» считают, что на проекте
Китай реализовал возможность продажи автомобилей
Избиратели в Зимбабве должны будут
Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Саша Черно собирается занять место ведущей
Влияние КНР в Африке обеспокоило США
Волгоградский Роспотребнадзор советует родителям
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в
Гигантские кальмары не были вымыслами художников
В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк
Аккумуляторы электромобилей послужат источниками
Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги
Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове
Состоялся официальный анонс смартфона OPPO F7
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Просмотреть все новости