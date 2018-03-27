Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Лисова задумалась о том, как много времени тратят люди на то, что подумают о них другие.
Молодая мама абсолютно уверена, что не стоит заботиться о мыслях совершенно чужих нам людей, и призывает всех использовать любую возможность, «чтобы эту бессмысленную мысль из своей головы попросту удалить».
Девушка предлагает подумать, например, о том, какая у вас будет фигурка если к тренировкам добавить еще и уличную разминку. При этом Анастасия намекает на комментарии к своему видео в Instagram.
«Для тех, кто все же хочет стать лучше, свободнее, могу поделиться своим способом избавляться от ненужно мусора, который тормозит развитие и забирает энергию. Это Действие! Только с помощью действия вы выйдите за рамки своего «комфорта». Почему в кавычках? Потому что комфорт то условный, согласны?», - спрашивает у пользователей Лисова.
Анастасия горячо призывает всех своих подписчиков брать и делать то, чего больше всего боятся люди и не останавливаться ни перед чем, только тогда ест возможность вырваться «из зелененького болотца ограничений и страхов».
Молодая мама абсолютно уверена, что не стоит заботиться о мыслях совершенно чужих нам людей, и призывает всех использовать любую возможность, «чтобы эту бессмысленную мысль из своей головы попросту удалить».
Девушка предлагает подумать, например, о том, какая у вас будет фигурка если к тренировкам добавить еще и уличную разминку. При этом Анастасия намекает на комментарии к своему видео в Instagram.
«Для тех, кто все же хочет стать лучше, свободнее, могу поделиться своим способом избавляться от ненужно мусора, который тормозит развитие и забирает энергию. Это Действие! Только с помощью действия вы выйдите за рамки своего «комфорта». Почему в кавычках? Потому что комфорт то условный, согласны?», - спрашивает у пользователей Лисова.
Анастасия горячо призывает всех своих подписчиков брать и делать то, чего больше всего боятся люди и не останавливаться ни перед чем, только тогда ест возможность вырваться «из зелененького болотца ограничений и страхов».