Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе

Молодая мама абсолютно уверена, что не стоит заботиться о мыслях совершенно чужих нам людей, и призывает всех использовать любую возможность, «чтобы эту бессмысленную мысль из своей головы попросту удалить».Девушка предлагает подумать, например, о том, какая у вас будет фигурка если к тренировкам добавить еще и уличную разминку. При этом Анастасия намекает на комментарии к своему видео в Instagram., - спрашивает у пользователей Лисова.Анастасия горячо призывает всех своих подписчиков брать и делать то, чего больше всего боятся люди и не останавливаться ни перед чем, только тогда ест возможность вырваться «из зелененького болотца ограничений и страхов».