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Представлен первый планшет Acer с Chrome OS

Компания Acer представила свой первый планшетный компьютер, который работает на основе программной платформы Chrome OS. Отмечается, что новинка Chromebook Tab 10 оснащена 9,7-дюймовым дисплеем и поддерживает работу программ Android.

Представлен первый планшет Acer с Chrome OS


Планшет в первую очередь предназначен для учащихся. Единственным устройством ввода у Chromebook Tab 10 является тачскрин, а работать с ним можно как руками, так и специальным стилусом Wacom EMR. Он позволит с удобством создавать заметки и рисунки на экране.
Предлагаемое качество изображение находится на уровне 2048 x 1536 пикселей.

Аппаратная архитектура построена на основе процессора Rockchip OP1 с шестью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе имеется 32 Гб свободного пространства.

Помимо этого присутствуют камеры с разрешением 5 и 2 Мп, разъемы microSD, USB 3.1 Type-C и 3,5 мм, а также модули Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Аккумулятор держит заряд около 9 часов.

На рынок Европы Acer Chromebook Tab 10 выйдет в мае текущего года по цене 329 евро.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:40
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