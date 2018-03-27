Представлен первый планшет Acer с Chrome OS

Планшет в первую очередь предназначен для учащихся. Единственным устройством ввода у Chromebook Tab 10 является тачскрин, а работать с ним можно как руками, так и специальным стилусом Wacom EMR. Он позволит с удобством создавать заметки и рисунки на экране.Предлагаемое качество изображение находится на уровне 2048 x 1536 пикселей.Аппаратная архитектура построена на основе процессора Rockchip OP1 с шестью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе имеется 32 Гб свободного пространства.Помимо этого присутствуют камеры с разрешением 5 и 2 Мп, разъемы microSD, USB 3.1 Type-C и 3,5 мм, а также модули Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Аккумулятор держит заряд около 9 часов.На рынок Европы Acer Chromebook Tab 10 выйдет в мае текущего года по цене 329 евро.