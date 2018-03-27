Представлен первый планшет Acer с Chrome OS
Компания Acer представила свой первый планшетный компьютер, который работает на основе программной платформы Chrome OS. Отмечается, что новинка Chromebook Tab 10 оснащена 9,7-дюймовым дисплеем и поддерживает работу программ Android.
Планшет в первую очередь предназначен для учащихся. Единственным устройством ввода у Chromebook Tab 10 является тачскрин, а работать с ним можно как руками, так и специальным стилусом Wacom EMR. Он позволит с удобством создавать заметки и рисунки на экране.
Предлагаемое качество изображение находится на уровне 2048 x 1536 пикселей.
Аппаратная архитектура построена на основе процессора Rockchip OP1 с шестью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе имеется 32 Гб свободного пространства.
Помимо этого присутствуют камеры с разрешением 5 и 2 Мп, разъемы microSD, USB 3.1 Type-C и 3,5 мм, а также модули Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Аккумулятор держит заряд около 9 часов.
На рынок Европы Acer Chromebook Tab 10 выйдет в мае текущего года по цене 329 евро.
Планшет в первую очередь предназначен для учащихся. Единственным устройством ввода у Chromebook Tab 10 является тачскрин, а работать с ним можно как руками, так и специальным стилусом Wacom EMR. Он позволит с удобством создавать заметки и рисунки на экране.
Предлагаемое качество изображение находится на уровне 2048 x 1536 пикселей.
Аппаратная архитектура построена на основе процессора Rockchip OP1 с шестью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, а на встроенном накопителе имеется 32 Гб свободного пространства.
Помимо этого присутствуют камеры с разрешением 5 и 2 Мп, разъемы microSD, USB 3.1 Type-C и 3,5 мм, а также модули Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Аккумулятор держит заряд около 9 часов.
На рынок Европы Acer Chromebook Tab 10 выйдет в мае текущего года по цене 329 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:40