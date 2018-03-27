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Саша Черно собирается занять место ведущей «Дома-2»

Участница телепроекта «Дом-2» Саша Черно совсем не ограничена в своих целях, девушке мало управлять лишь партнером на шоу, теперь она желает быть лидером, а, вероятно и ведущей.

Экстравагантная участница возмечтала взять под контроль весь коллектив на проекте. На эту тему между ней и Ильей Яббаровым регулярно возникают конфликты, ведь Илья сам хочет лидировать и перетягивать эфиры на себя, что он периодически он и делает.

Саша Черно собирается занять место ведущей «Дома-2»

Сейчас главная цель Черно заключается в том, чтобы заполучить внимание операторов на себя. К примеру, с Леной Хроминой это получилось очень даже хорошо. К тому же тот факт, что мужчины обиделись на «бегемотика» из-за Саймона Марданшина, ее совершенно не напрягает - отбиться от хейтеров она может и словесно, и даже физически.

Стоит заметить, что сейчас к Александре действительно прислушиваются, ведь перекричать ее практически невозможно. Утихомирить такую женщину получается разве что угрозами отобрать что-то ценное. Однако Саша вряд ли отреагирует даже на такие угрозы, так как ее устраивает, что она удерживает статус топовой участницы.

«Черно всего добивается. Захотела, чтобы мама Йоси пришла на проект, и добилась своего», «Черно уже теты проводит с участниками, как раньше Тата. По ее стопам пойдет», «Тоже видела. Кудряшову уже дает советы», - отметили зрители.

По всей видимости, Саша совсем осмелела, когда узнала, что Тата Блюменкранц вскоре покинет проект. Девушка явно рассчитывает занять ее место, и претендовать на проведение конкурсов и тетов. Поклонники телестройки очень надеются, что участнице все же не позволят покуситься на место Таты.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:46
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