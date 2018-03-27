Саша Черно собирается занять место ведущей «Дома-2»

«Черно всего добивается. Захотела, чтобы мама Йоси пришла на проект, и добилась своего», «Черно уже теты проводит с участниками, как раньше Тата. По ее стопам пойдет», «Тоже видела. Кудряшову уже дает советы», - отметили зрители.

Экстравагантная участница возмечтала взять под контроль весь коллектив на проекте. На эту тему между ней и Ильей Яббаровым регулярно возникают конфликты, ведь Илья сам хочет лидировать и перетягивать эфиры на себя, что он периодически он и делает.Сейчас главная цель Черно заключается в том, чтобы заполучить внимание операторов на себя. К примеру, с Леной Хроминой это получилось очень даже хорошо. К тому же тот факт, что мужчины обиделись на «бегемотика» из-за Саймона Марданшина, ее совершенно не напрягает - отбиться от хейтеров она может и словесно, и даже физически.Стоит заметить, что сейчас к Александре действительно прислушиваются, ведь перекричать ее практически невозможно. Утихомирить такую женщину получается разве что угрозами отобрать что-то ценное. Однако Саша вряд ли отреагирует даже на такие угрозы, так как ее устраивает, что она удерживает статус топовой участницы.По всей видимости, Саша совсем осмелела, когда узнала, что Тата Блюменкранц вскоре покинет проект. Девушка явно рассчитывает занять ее место, и претендовать на проведение конкурсов и тетов. Поклонники телестройки очень надеются, что участнице все же не позволят покуситься на место Таты.