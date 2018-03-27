NASA возобновит изучение вечной мерзлоты

Как стало известно из официальных источников ведомства NASA, в ближайшем будущем сотрудники агентства намерены возобновить исследования в области «криосферы». Уточняется, что наблюдать за ней и исследовать ее будут две спутниковые миссии. В частности, воздушные наблюдения возьмут на себя функцию замера высоты льда, объема подземных вод, а также фиксацию колебаний гравитационного поля земли.Ученые уверены, что данные исследования в регионах вечной мерзлоты помогут им в дальнейшем следить за динамикой в области глобального потепления.