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NASA возобновит изучение вечной мерзлоты

В ведомстве NASA сообщили о том, что намерены возобновить изучение так называемой «криосферы», то есть совокупности самых холодных областей Земли: вечной мерзлоты, ледников, снежных покровов и морского льда. Сообщение об этом появилось на сайте агентства.

NASA возобновит изучение вечной мерзлоты


Как стало известно из официальных источников ведомства NASA, в ближайшем будущем сотрудники агентства намерены возобновить исследования в области «криосферы». Уточняется, что наблюдать за ней и исследовать ее будут две спутниковые миссии. В частности, воздушные наблюдения возьмут на себя функцию замера высоты льда, объема подземных вод, а также фиксацию колебаний гравитационного поля земли.

Ученые уверены, что данные исследования в регионах вечной мерзлоты помогут им в дальнейшем следить за динамикой в области глобального потепления.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30
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