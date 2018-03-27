Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular с аналоговым циферблатом
Три года назад на рынке смарт-часов появилось устройство Mondaine Helvetica 1, которое получило аналоговый циферблат и стандартный набор опций. Теперь же компания показала обновленную модель этих часов - Helvetica Regular, которая предлагает некоторые изменения.
Первым на что можно указать, это уменьшенный по сравнению с Helvetica 1 циферблат на 4 мм, то есть у Helvetica Regular его диаметр 40 мм. Также разработчики сделали интересную систему оповещения. Напротив цифр 2, 10, 8 и 4 были размещены буквы Т, M, A и S соответственно. Каждая соответствует определенным уведомлениям. Если пропущен звонок, то стрелка циферблата поворачивается на 2, если сообщение – на 10, социальные сети – на 8, а при уведомлениях касающихся сна стрелка указывает на 4.
Один источник питания обеспечит часам компании Mondaine около двух лет автономной работы.
Цена такого девайса составляет 660 долларов.
Первым на что можно указать, это уменьшенный по сравнению с Helvetica 1 циферблат на 4 мм, то есть у Helvetica Regular его диаметр 40 мм. Также разработчики сделали интересную систему оповещения. Напротив цифр 2, 10, 8 и 4 были размещены буквы Т, M, A и S соответственно. Каждая соответствует определенным уведомлениям. Если пропущен звонок, то стрелка циферблата поворачивается на 2, если сообщение – на 10, социальные сети – на 8, а при уведомлениях касающихся сна стрелка указывает на 4.
Один источник питания обеспечит часам компании Mondaine около двух лет автономной работы.
Цена такого девайса составляет 660 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20