Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular с аналоговым циферблатом

Первым на что можно указать, это уменьшенный по сравнению с Helvetica 1 циферблат на 4 мм, то есть у Helvetica Regular его диаметр 40 мм. Также разработчики сделали интересную систему оповещения. Напротив цифр 2, 10, 8 и 4 были размещены буквы Т, M, A и S соответственно. Каждая соответствует определенным уведомлениям. Если пропущен звонок, то стрелка циферблата поворачивается на 2, если сообщение – на 10, социальные сети – на 8, а при уведомлениях касающихся сна стрелка указывает на 4.Один источник питания обеспечит часам компании Mondaine около двух лет автономной работы.Цена такого девайса составляет 660 долларов.