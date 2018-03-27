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Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular с аналоговым циферблатом

Три года назад на рынке смарт-часов появилось устройство Mondaine Helvetica 1, которое получило аналоговый циферблат и стандартный набор опций. Теперь же компания показала обновленную модель этих часов - Helvetica Regular, которая предлагает некоторые изменения.

Mondaine представила смарт-часы Helvetica Regular с аналоговым циферблатом


Первым на что можно указать, это уменьшенный по сравнению с Helvetica 1 циферблат на 4 мм, то есть у Helvetica Regular его диаметр 40 мм. Также разработчики сделали интересную систему оповещения. Напротив цифр 2, 10, 8 и 4 были размещены буквы Т, M, A и S соответственно. Каждая соответствует определенным уведомлениям. Если пропущен звонок, то стрелка циферблата поворачивается на 2, если сообщение – на 10, социальные сети – на 8, а при уведомлениях касающихся сна стрелка указывает на 4.

Один источник питания обеспечит часам компании Mondaine около двух лет автономной работы.

Цена такого девайса составляет 660 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20
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