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Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе Билана

Тюменская «Мисс мира» Ксения Сухинова снова снимется в клипе Димы Билана. Стало известно, что данные съемки уже проходят на Кипре. На этот раз известная модель появится в видеоролике на композицию «Девочка, не плачь».

Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе Билана


Известная модель из Тюмени Ксения Сухинова в своем микроблоге написала о том, что уже прибыла на место съемок нового супер-проекта, сохраняя интригу того, в чем на самом деле будет принимать непосредственное участие. Точная дата выхода упомянутого проекта также не сообщается.

Стоит отметить, что Ксения Сухинова уже принимала участие в съемках клипа Димы Билана. В августе минувшего года модель и артист работали совместно над видео к музыкальной композиции «Держи». Тогда же многочисленные поклонники этой песни отметили, насколько прекрасно выглядят вместе знаменитости. Видеоролик набрал не один миллион просмотров.
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Наука / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:10
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