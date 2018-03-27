Тюменская «Мисс мира» снова снимется в клипе Билана

Известная модель из Тюмени Ксения Сухинова в своем микроблоге написала о том, что уже прибыла на место съемок нового супер-проекта, сохраняя интригу того, в чем на самом деле будет принимать непосредственное участие. Точная дата выхода упомянутого проекта также не сообщается.Стоит отметить, что Ксения Сухинова уже принимала участие в съемках клипа Димы Билана. В августе минувшего года модель и артист работали совместно над видео к музыкальной композиции «Держи». Тогда же многочисленные поклонники этой песни отметили, насколько прекрасно выглядят вместе знаменитости. Видеоролик набрал не один миллион просмотров.