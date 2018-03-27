Летом в продаже появятся компьютерные системы Mintbox Mini 2 с Intel Apollo Lake

В основе всей архитектуры работает процессор Celeron J3455, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами и выполнен по стандарту 14-нанометрового процесса. Показатель тактовой частоты работы ядер колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,3 ГГц. Помимо этого имеется встроенный графический чип Intel HD Graphics 500.В продаже будет доступно две модели. Первая Mintbox Mini 2 и она предложит пользователю 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ. Вторая - Mintbox Mini 2 Pro – оснащена модулями ОЗУ и ПЗУ, объем которых 8 и 120 Гб соответственно.Можно выделить наличие опций Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, а также портов DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 2.0. Есть слот для карты памяти. В качестве ОС представлена платформа Linux Mint 19.Стоимость системы 300-350 долларов.