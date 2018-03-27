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Летом в продаже появятся компьютерные системы Mintbox Mini 2 с Intel Apollo Lake

Стало известно, что летом текущего года у любителей миниатюрных компьютерных систем появится возможность приобрести устройство Mintbox Mini 2, которое работает на основе аппаратной платформы Intel Apollo Lake. Стоит отметить, что данная модификация не оснащена активной системой охлаждения.

Летом в продаже появятся компьютерные системы Mintbox Mini 2 с Intel Apollo Lake


В основе всей архитектуры работает процессор Celeron J3455, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами и выполнен по стандарту 14-нанометрового процесса. Показатель тактовой частоты работы ядер колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,3 ГГц. Помимо этого имеется встроенный графический чип Intel HD Graphics 500.

В продаже будет доступно две модели. Первая Mintbox Mini 2 и она предложит пользователю 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ. Вторая - Mintbox Mini 2 Pro – оснащена модулями ОЗУ и ПЗУ, объем которых 8 и 120 Гб соответственно.

Можно выделить наличие опций Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, а также портов DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 2.0. Есть слот для карты памяти. В качестве ОС представлена платформа Linux Mint 19.

Стоимость системы 300-350 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:00
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