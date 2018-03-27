Летом в продаже появятся компьютерные системы Mintbox Mini 2 с Intel Apollo Lake
Стало известно, что летом текущего года у любителей миниатюрных компьютерных систем появится возможность приобрести устройство Mintbox Mini 2, которое работает на основе аппаратной платформы Intel Apollo Lake. Стоит отметить, что данная модификация не оснащена активной системой охлаждения.
В основе всей архитектуры работает процессор Celeron J3455, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами и выполнен по стандарту 14-нанометрового процесса. Показатель тактовой частоты работы ядер колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,3 ГГц. Помимо этого имеется встроенный графический чип Intel HD Graphics 500.
В продаже будет доступно две модели. Первая Mintbox Mini 2 и она предложит пользователю 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ. Вторая - Mintbox Mini 2 Pro – оснащена модулями ОЗУ и ПЗУ, объем которых 8 и 120 Гб соответственно.
Можно выделить наличие опций Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, а также портов DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 2.0. Есть слот для карты памяти. В качестве ОС представлена платформа Linux Mint 19.
Стоимость системы 300-350 долларов.
В основе всей архитектуры работает процессор Celeron J3455, который укомплектован четырьмя вычислительными ядрами и выполнен по стандарту 14-нанометрового процесса. Показатель тактовой частоты работы ядер колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,3 ГГц. Помимо этого имеется встроенный графический чип Intel HD Graphics 500.
В продаже будет доступно две модели. Первая Mintbox Mini 2 и она предложит пользователю 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб ПЗУ. Вторая - Mintbox Mini 2 Pro – оснащена модулями ОЗУ и ПЗУ, объем которых 8 и 120 Гб соответственно.
Можно выделить наличие опций Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, а также портов DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.0 и USB 2.0. Есть слот для карты памяти. В качестве ОС представлена платформа Linux Mint 19.
Стоимость системы 300-350 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:00