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Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке известного глянца

Певица Кристина Агилера недавно стала лицом известного глянца Paper. Поп-звезда решила обойтись в этот раз без макияжа.

Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке известного глянца


Известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера появилась на обложке журнала Paper. Сообщается, что редакция глянца сосредоточила свои силы над перевоплощением образа певицы. Сотрудники издания отметили, что Агилера может быть разной. В этот раз звезда шоу-бизнеса решила обойтись без make-up’а. В своем интервью она призналась, что всегда испытывала желание экспериментировать, создавая сюжет, быть персонажем в каком-либо видеоролике или же на сцене. Свою жизненную цель Кристина Агилера доказала в фотосессии, проводимой для журнала Paper.

Соул-дива также рассказала о воспитании своих детей. Кристина призналась, что самым большим желанием ее является знать, что ее наследники твердо чувствуют опору, а также понимают, чего хотят в жизни. Стоит напомнить, звезда растит двоих детей – сына Макса и дочь Саммер.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:50
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