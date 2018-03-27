Кристина Агилера появилась без макияжа на обложке известного глянца

Известная американская поп-исполнительница Кристина Агилера появилась на обложке журнала Paper. Сообщается, что редакция глянца сосредоточила свои силы над перевоплощением образа певицы. Сотрудники издания отметили, что Агилера может быть разной. В этот раз звезда шоу-бизнеса решила обойтись без make-up’а. В своем интервью она призналась, что всегда испытывала желание экспериментировать, создавая сюжет, быть персонажем в каком-либо видеоролике или же на сцене. Свою жизненную цель Кристина Агилера доказала в фотосессии, проводимой для журнала Paper.Соул-дива также рассказала о воспитании своих детей. Кристина призналась, что самым большим желанием ее является знать, что ее наследники твердо чувствуют опору, а также понимают, чего хотят в жизни. Стоит напомнить, звезда растит двоих детей – сына Макса и дочь Саммер.