Учеными разработано портативное устройство VIPS для распознавания инсульта у пациентов

Медицинские специалисты благодаря данному аппарату вовремя могут диагностировать инсульт, направить в комплексный центр пациента. При стандартном исследовании его точность достигала показателя 40 -89 процентов. Аппарат функционирует за счёт отправки низкоэнергетических волн через мозг. При недуге жидкости меняется показатель пропускающих сигналов. В случае инсульта уход в течение суток является стандартом. Но вероятность достижения хорошего результата с каждым часом уменьшается примерно на 20 процентов.Данная разработка в дальнейшем может сохранить время, требуемое для лечения окклюзии. Аппарат особенно важен при оказании помощи в полевых условиях. Точность определения заболевания зафиксирована специалистами в районе 92%.