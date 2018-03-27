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Учеными разработано портативное устройство VIPS для распознавания инсульта у пациентов

Учеными разработано специальное устройство VIPS, которое предназначается для распознавания у пациентов инсульта. Данная новинка похожа на козырек. Она в 92 процентов случаев определяет окклюзию большого сосуда.

Учеными разработано портативное устройство VIPS для распознавания инсульта у пациентов

Медицинские специалисты благодаря данному аппарату вовремя могут диагностировать инсульт, направить в комплексный центр пациента. При стандартном исследовании его точность достигала показателя 40 -89 процентов. Аппарат функционирует за счёт отправки низкоэнергетических волн через мозг. При недуге жидкости меняется показатель пропускающих сигналов. В случае инсульта уход в течение суток является стандартом. Но вероятность достижения хорошего результата с каждым часом уменьшается примерно на 20 процентов.

Данная разработка в дальнейшем может сохранить время, требуемое для лечения окклюзии. Аппарат особенно важен при оказании помощи в полевых условиях. Точность определения заболевания зафиксирована специалистами в районе 92%.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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