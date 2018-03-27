Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове были и его знакомые
Бывший участник «Дома-2» Захар Саленко поделился подробностями пожара в родном городе Кмерове.
Мужчина рассказал, что настоящее число погибших гораздо больше, чем на данный момент озвучивают в СМИ. Друзья парня, которые являются работниками пожарной службы, описали место ЧП.
На днях в одном из торговых центров города Кемерова произошел пожар, который сейчас считается одним из самых крупных за прошедшие 100 лет. На протяжении 14 часов спасатели сражались с огнем, который периодически продолжал разгораться вновь и вновь.
Утром в прессе сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать, однако через несколько часов из помещений ТЦ «Зимняя вишня» снова повалили черные клубы дыма.
По информации СМИ, на данный момент насчитывается около 60 погибших, и примерно столько же еще находятся под обломками завалов. Однако кемеровчанин, а также бывший участник скандальной телестройки Захар Саленко рассказал о том, что власти, почему-то, не оглашают настоящие цифры погибших.
По словам парня, там были и его знакомые. Захар заявил, что вероятнее всего это был не несчастный случай, а террористический акт, так как, по слухам, неизвестный мужчина забежал в детскую комнату, закинул какую-то сумку и убежал.
Саленко также заявил, что его знакомые пожарники опровергают информацию журналистов, называя число погибших гораздо большее, чем в прессе. По их словам, настоящая цифра близится к 400.
Мужчина рассказал, что настоящее число погибших гораздо больше, чем на данный момент озвучивают в СМИ. Друзья парня, которые являются работниками пожарной службы, описали место ЧП.
На днях в одном из торговых центров города Кемерова произошел пожар, который сейчас считается одним из самых крупных за прошедшие 100 лет. На протяжении 14 часов спасатели сражались с огнем, который периодически продолжал разгораться вновь и вновь.
Утром в прессе сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать, однако через несколько часов из помещений ТЦ «Зимняя вишня» снова повалили черные клубы дыма.
По информации СМИ, на данный момент насчитывается около 60 погибших, и примерно столько же еще находятся под обломками завалов. Однако кемеровчанин, а также бывший участник скандальной телестройки Захар Саленко рассказал о том, что власти, почему-то, не оглашают настоящие цифры погибших.
По словам парня, там были и его знакомые. Захар заявил, что вероятнее всего это был не несчастный случай, а террористический акт, так как, по слухам, неизвестный мужчина забежал в детскую комнату, закинул какую-то сумку и убежал.
«У одной девочки знакомой пропал ребенок, его до сих пор не нашли, но, скорее всего, эти попытки будут тщетны. Еще одна девочка с сыном в этот момент находились в кинотеатре, но им удалось спастись, когда начался пожар. Но на самом деле это не пожар был, это, как говорят, террористический акт, потому что в детскую комнату какой-то мужик закинул сумку и убежал», - сообщил экс-участник телепроекта.
Саленко также заявил, что его знакомые пожарники опровергают информацию журналистов, называя число погибших гораздо большее, чем в прессе. По их словам, настоящая цифра близится к 400.