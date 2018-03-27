Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове были и его знакомые

«У одной девочки знакомой пропал ребенок, его до сих пор не нашли, но, скорее всего, эти попытки будут тщетны. Еще одна девочка с сыном в этот момент находились в кинотеатре, но им удалось спастись, когда начался пожар. Но на самом деле это не пожар был, это, как говорят, террористический акт, потому что в детскую комнату какой-то мужик закинул сумку и убежал», - сообщил экс-участник телепроекта.

Мужчина рассказал, что настоящее число погибших гораздо больше, чем на данный момент озвучивают в СМИ. Друзья парня, которые являются работниками пожарной службы, описали место ЧП.На днях в одном из торговых центров города Кемерова произошел пожар, который сейчас считается одним из самых крупных за прошедшие 100 лет. На протяжении 14 часов спасатели сражались с огнем, который периодически продолжал разгораться вновь и вновь.Утром в прессе сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать, однако через несколько часов из помещений ТЦ «Зимняя вишня» снова повалили черные клубы дыма.По информации СМИ, на данный момент насчитывается около 60 погибших, и примерно столько же еще находятся под обломками завалов. Однако кемеровчанин, а также бывший участник скандальной телестройки Захар Саленко рассказал о том, что власти, почему-то, не оглашают настоящие цифры погибших.По словам парня, там были и его знакомые. Захар заявил, что вероятнее всего это был не несчастный случай, а террористический акт, так как, по слухам, неизвестный мужчина забежал в детскую комнату, закинул какую-то сумку и убежал.Саленко также заявил, что его знакомые пожарники опровергают информацию журналистов, называя число погибших гораздо большее, чем в прессе. По их словам, настоящая цифра близится к 400.