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Создали человекоподобного робота, имитирующего мимику человека

В университете Кембриджа создали человекоподобного робота, который способен имитировать мимику человека. Разработчики ему дали имя Чарльз, в ближайшем будущем андроид будет оказывать помощь психологам в работе с пациентами.

Создали человекоподобного робота, имитирующего мимику человека


Кембриджские специалисты создали человекоподобного робота, способного имитировать человеческую мимику. Ученые объясняют, что функциональность андроида обеспечена упорядоченным комплексом компьютерных программ, а также механическими сервоприводами, подключенных к камере. Аппаратура фиксирует мимику человека, имитируя в дальнейшем идентичную. Инженеры говорят, что в исследовании поведения человека, язык человеческого тела поможет медикам и психологам. Некоторые пациенты, попадающие на прием к врачу, не могут объяснить причину психического расстройства. Известно, что раньше для подобных целей использовали видеокамеры, фиксирующие человеческое поведение, а уже потом психолог, разбирая кадр за кадром, изучал ответы пациента.

Сейчас все это происходит быстрее при помощи андроида Чарльза. Видеозапись передается на компьютер, который, в свою очередь, проводит анализ разных ракурсов лица, включая челюстей, бровей и носа. Всего несколько секунд требуется для запоминания процесса. Ученый Питер Робинсон рассказывает, что Чарльз – первый эмоционально интеллектуальный андроид с уникальным сервером управления. Сейчас задачей специалистов является разработка возможности в точности имитировать голос, жесты и походку. По прогнозам ученых, следующая версия может появиться уже в следующем году.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:30
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