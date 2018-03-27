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Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи с розами в Сети

Публикация Виктории Бони в Instagram стала причиной скандала между пользователями и самой моделью и актрисой.

На странице экс-участницы «Дом-2» появилось фото, где Боня позирует с огромным букетом роз и все бы ничего, но снимок был опубликован как раз тогда, когда в Кемерово в страшном пожаре погибли дети и взрослые.

Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи с розами в Сети

Хейтеры неистовствовали по поводу публикации Виктории и упрекнули Боню, что пока вся страна скорбит она публикует селфи с розами «как первобытная».

Более того, разъяренные пользователи спрашивают у Бони, как бы она поступила, если бы в торговом центре «Зимняя вишня» оказалась ее дочь.
Виктория была в ужасе от реакции подписчиков и опубликовала эти комментарии в своей ленте.

Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи с розами в Сети

Более того, 38-летняя модель разразилась гневным постом, в котором назвала хейтеров «самыми страшными людьми нашего времени».

Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи с розами в Сети

Между разборками с подписчиками Виктория Боня выразила свои соболезнования по поводу трагедии в Кемерово и предложила свою финансовую помощь пострадавшим.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:11
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