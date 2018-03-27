Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи с розами в Сети

На странице экс-участницы «Дом-2» появилось фото, где Боня позирует с огромным букетом роз и все бы ничего, но снимок был опубликован как раз тогда, когда в Кемерово в страшном пожаре погибли дети и взрослые.Хейтеры неистовствовали по поводу публикации Виктории и упрекнули Боню, что пока вся страна скорбит она публикует селфи с розами «как первобытная».Более того, разъяренные пользователи спрашивают у Бони, как бы она поступила, если бы в торговом центре «Зимняя вишня» оказалась ее дочь.Виктория была в ужасе от реакции подписчиков и опубликовала эти комментарии в своей ленте.Более того, 38-летняя модель разразилась гневным постом, в котором назвала хейтеров «самыми страшными людьми нашего времени».Между разборками с подписчиками Виктория Боня выразила свои соболезнования по поводу трагедии в Кемерово и предложила свою финансовую помощь пострадавшим.