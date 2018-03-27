Швейцарские инженеры научили роботов строительству каркасов зданий

Строительство каркасных конструкций из дерева – процесс далеко не легкий, более того, затяжной и требующий немало человеческих рук, а также точных измерений.Благодаря швейцарским инженерам высшей технической школы Цюриха теперь такой процесс стал значительно проще и быстрее. Возведение данных сооружений теперь стало возможно с помощью роботизированный системы, разработанной специалистами. Два огромных автоматизированных робота без внешнего вмешательства пилят доски, затем собирая их в каркас, при этом манипуляторы делают отверстия для скрепления деталей в дальнейшем.Инженеры-разработчики отметили, что для того, чтобы использовать эту технику строительные леса не нужны или какие-либо еще подобные конструкции. По окончанию строительства каркасных сооружений из дерева, инженеры объединят их в едином двухэтажном здании, стены которого будут прозрачными для того, чтобы иметь возможность наблюдать за действиями роботов.