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Швейцарские инженеры научили роботов строительству каркасов зданий

Швейцарские инженеры научили роботов строительству каркасов зданий. В частности, специалисты разработали автоматизированную систему, которая позволяет сооружать каркасы конструкций из дерева, не требующей внешнего управления.

Швейцарские инженеры научили роботов строительству каркасов зданий


Строительство каркасных конструкций из дерева – процесс далеко не легкий, более того, затяжной и требующий немало человеческих рук, а также точных измерений.

Благодаря швейцарским инженерам высшей технической школы Цюриха теперь такой процесс стал значительно проще и быстрее. Возведение данных сооружений теперь стало возможно с помощью роботизированный системы, разработанной специалистами. Два огромных автоматизированных робота без внешнего вмешательства пилят доски, затем собирая их в каркас, при этом манипуляторы делают отверстия для скрепления деталей в дальнейшем.



Инженеры-разработчики отметили, что для того, чтобы использовать эту технику строительные леса не нужны или какие-либо еще подобные конструкции. По окончанию строительства каркасных сооружений из дерева, инженеры объединят их в едином двухэтажном здании, стены которого будут прозрачными для того, чтобы иметь возможность наблюдать за действиями роботов.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:20
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