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Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии в Кемерово

Участница знаменитой телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что не может найти себе места после трагедии в торговом центре города Кемерово.

Девушка призналась, что этот несчастный случай, который унес жизни десятков людей, не может оставить ее равнодушной. Беременная Рапунцель не может успокоиться и плачет, не останавливаясь уже несколько часов.

Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии в Кемерово

Трагедия в Кемерове стала шоком для всей России. Сейчас миллионы соотечественников выражают свои соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Накануне огонь снова охватил уже сгоревшее дотла здание, в котором и произошло происшествие.

По предварительным данным прессы, пожар забрал жизни около 60 человек, однако очевидцы уверяют, что погибших гораздо больше, около четырех сотен человек, при этом, не менее половины - дети, находящиеся на тот момент в ТЦ.

Участница скандально известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель, узнав о трагедии, не смогла сдержать слезы. Молодая девушка плачет уже несколько часов подряд.

«Я ревела вчера и сегодня. Такое горе для родных! Очень жалко детей и взрослых из Кемерова… Всю ночь не спала из-за этого, очень плохо себя чувствую из-за трагедии. Скорбим вместе с ними. Боже, спаси и сохрани нас, грешных», — призналась Рапунцель.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27
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