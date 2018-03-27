Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии в Кемерово
Участница знаменитой телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что не может найти себе места после трагедии в торговом центре города Кемерово.
Девушка призналась, что этот несчастный случай, который унес жизни десятков людей, не может оставить ее равнодушной. Беременная Рапунцель не может успокоиться и плачет, не останавливаясь уже несколько часов.
Трагедия в Кемерове стала шоком для всей России. Сейчас миллионы соотечественников выражают свои соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Накануне огонь снова охватил уже сгоревшее дотла здание, в котором и произошло происшествие.
По предварительным данным прессы, пожар забрал жизни около 60 человек, однако очевидцы уверяют, что погибших гораздо больше, около четырех сотен человек, при этом, не менее половины - дети, находящиеся на тот момент в ТЦ.
Участница скандально известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель, узнав о трагедии, не смогла сдержать слезы. Молодая девушка плачет уже несколько часов подряд.
Девушка призналась, что этот несчастный случай, который унес жизни десятков людей, не может оставить ее равнодушной. Беременная Рапунцель не может успокоиться и плачет, не останавливаясь уже несколько часов.
Трагедия в Кемерове стала шоком для всей России. Сейчас миллионы соотечественников выражают свои соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Накануне огонь снова охватил уже сгоревшее дотла здание, в котором и произошло происшествие.
По предварительным данным прессы, пожар забрал жизни около 60 человек, однако очевидцы уверяют, что погибших гораздо больше, около четырех сотен человек, при этом, не менее половины - дети, находящиеся на тот момент в ТЦ.
Участница скандально известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель, узнав о трагедии, не смогла сдержать слезы. Молодая девушка плачет уже несколько часов подряд.
«Я ревела вчера и сегодня. Такое горе для родных! Очень жалко детей и взрослых из Кемерова… Всю ночь не спала из-за этого, очень плохо себя чувствую из-за трагедии. Скорбим вместе с ними. Боже, спаси и сохрани нас, грешных», — призналась Рапунцель.