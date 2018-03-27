Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии в Кемерово

«Я ревела вчера и сегодня. Такое горе для родных! Очень жалко детей и взрослых из Кемерова… Всю ночь не спала из-за этого, очень плохо себя чувствую из-за трагедии. Скорбим вместе с ними. Боже, спаси и сохрани нас, грешных», — призналась Рапунцель.

Девушка призналась, что этот несчастный случай, который унес жизни десятков людей, не может оставить ее равнодушной. Беременная Рапунцель не может успокоиться и плачет, не останавливаясь уже несколько часов.Трагедия в Кемерове стала шоком для всей России. Сейчас миллионы соотечественников выражают свои соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Накануне огонь снова охватил уже сгоревшее дотла здание, в котором и произошло происшествие.По предварительным данным прессы, пожар забрал жизни около 60 человек, однако очевидцы уверяют, что погибших гораздо больше, около четырех сотен человек, при этом, не менее половины - дети, находящиеся на тот момент в ТЦ.Участница скандально известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель, узнав о трагедии, не смогла сдержать слезы. Молодая девушка плачет уже несколько часов подряд.