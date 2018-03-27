Американка стала женой фикуса и спасла его от вырубки

Жительница города Форт-Майерс во Флориде вступила в официальный брак с фикусом, потому как растению грозила вырубка – его корни глубоко проникли на частную территорию. Местные жители довольно долго пытались опротестовать решение городской администрации срубить дерево. Не возымевшие должного эффекта протесты привели к тому, что женщины стали заключать браки с деревьями, последовав примеру мексиканок-активисток, дабы привлечь внимание к назревшей проблеме в отношении вырубки лесов.Представители муниципальной администрации пошли на уступки, пообещав подумать над вариантом, который смог бы устроить участников спора, но решение так и не было принято до сих пор.