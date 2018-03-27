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Американка стала женой фикуса и спасла его от вырубки

Американка стала женой фикуса, чтобы спасти его от вырубки. Как оказалось, растению грозила вырубка из-за того, что корни его проникли на частную территорию, передает Lenta.ru.

Американка стала женой фикуса и спасла его от вырубки


Жительница города Форт-Майерс во Флориде вступила в официальный брак с фикусом, потому как растению грозила вырубка – его корни глубоко проникли на частную территорию. Местные жители довольно долго пытались опротестовать решение городской администрации срубить дерево. Не возымевшие должного эффекта протесты привели к тому, что женщины стали заключать браки с деревьями, последовав примеру мексиканок-активисток, дабы привлечь внимание к назревшей проблеме в отношении вырубки лесов.

Представители муниципальной администрации пошли на уступки, пообещав подумать над вариантом, который смог бы устроить участников спора, но решение так и не было принято до сих пор.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:00
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