Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку лица

Африкантова-старшая отправилась для этого в Дубай в компании своей старшей дочери Марины.Именно участница реалити-шоу «Дом-2» и оплатила мае дорогостоящую операцию.Примечательно, что женщины отправились в Арабские Эмираты без Романа Капаклы. Ни для кого не секрет, что Татьяна Владимировна мечтает выдать замуж старшую дочь за арабского шейха, и посторонние мужчины рядом с ними неуместны.Сама Африкантова-старшая бредит Дубаями и хотела бы там жить постоянно, но со своей преподавательской пенсией женщина вряд ли себе может позволить такую роскошь.