Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку лица
Проектная мама Татьяна Владимировна Африкантова решилась вновь на процедуру по омоложению и сделала очередную подтяжку лица.
Африкантова-старшая отправилась для этого в Дубай в компании своей старшей дочери Марины.
Именно участница реалити-шоу «Дом-2» и оплатила мае дорогостоящую операцию.
Примечательно, что женщины отправились в Арабские Эмираты без Романа Капаклы. Ни для кого не секрет, что Татьяна Владимировна мечтает выдать замуж старшую дочь за арабского шейха, и посторонние мужчины рядом с ними неуместны.
Сама Африкантова-старшая бредит Дубаями и хотела бы там жить постоянно, но со своей преподавательской пенсией женщина вряд ли себе может позволить такую роскошь.
Африкантова-старшая отправилась для этого в Дубай в компании своей старшей дочери Марины.
Именно участница реалити-шоу «Дом-2» и оплатила мае дорогостоящую операцию.
Примечательно, что женщины отправились в Арабские Эмираты без Романа Капаклы. Ни для кого не секрет, что Татьяна Владимировна мечтает выдать замуж старшую дочь за арабского шейха, и посторонние мужчины рядом с ними неуместны.
Сама Африкантова-старшая бредит Дубаями и хотела бы там жить постоянно, но со своей преподавательской пенсией женщина вряд ли себе может позволить такую роскошь.