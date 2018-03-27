АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку лица

Проектная мама Татьяна Владимировна Африкантова решилась вновь на процедуру по омоложению и сделала очередную подтяжку лица.

Африкантова-старшая отправилась для этого в Дубай в компании своей старшей дочери Марины.

Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку лица

Именно участница реалити-шоу «Дом-2» и оплатила мае дорогостоящую операцию.

Примечательно, что женщины отправились в Арабские Эмираты без Романа Капаклы. Ни для кого не секрет, что Татьяна Владимировна мечтает выдать замуж старшую дочь за арабского шейха, и посторонние мужчины рядом с ними неуместны.

Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку лица

Сама Африкантова-старшая бредит Дубаями и хотела бы там жить постоянно, но со своей преподавательской пенсией женщина вряд ли себе может позволить такую роскошь.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Ученые придумали, как защитить рис от опасного
Автоматический зонд Parker NASA готовится к
Палеонтологи исследовали новый вид древних
Найдена неизвестная рукопись врача Галена
Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии
Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
На орбите коричневого карлика астрономы
На российский рынок вышел самый лучший телевизор
На российском рынке представлена обновленная
Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку
Человеческие захоронения найдены в Перу
Компания Universal собирается переснять картину
Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа
Реклама электронных сигарет увеличивает число
Цифровая карта интерактивных прогнозов ClimateEx
В Липецкой области стая бродячих собак разодрала
Российские специалисты изучили фрагмент редкого
Яна Кошкина расплакалась перед камерой после
В сети появился трейлер сериала "Наследники"
Канадские ученые впервые смогли зафиксировать
Поклонники Димы Билана обсуждают перемены в его
Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей
Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову
Антон Макарский с супругой купались в ледяном
Певец Витас после стрельбы во дворе дома заплатит
Астрономы наблюдали одну из самых быстрых ярких
В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести
Просмотреть все новости