Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co

В компании Volvo считают, что совместное производство снизит издержки обеих компаний, так как оба производителя использует одну модульную платформу Compact Modular Architecture (CMA). К тому же запуск новых линий положительно отразится на объёмах и занятости выпуска.На мощностях завода в Генте в настоящее время выпускают седан S60, кроссовер Volvo XC40, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. В ближайшем будущем здесь также запустят производство универсала Volvo V60 нового поколения.Стоит отметить, что 30 процентов акций китайского бренда Lynk & Co принадлежит компании Volvo, 50 процентами акций владеет концерн Geely и 20 процентов у компании Zhejiang Geely Holding.