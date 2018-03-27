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Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co

На заводе компании Volvo в бельгийском городе Генте будет собирать автомобили китайского бренда Lynk & Co. Модели, которые будут производить в Бельгии предназначены для рынка Европы, запуск производства китайских автомобилей планируется начать в конце 2019 года.

Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co


В компании Volvo считают, что совместное производство снизит издержки обеих компаний, так как оба производителя использует одну модульную платформу Compact Modular Architecture (CMA). К тому же запуск новых линий положительно отразится на объёмах и занятости выпуска.

На мощностях завода в Генте в настоящее время выпускают седан S60, кроссовер Volvo XC40, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. В ближайшем будущем здесь также запустят производство универсала Volvo V60 нового поколения.

Стоит отметить, что 30 процентов акций китайского бренда Lynk & Co принадлежит компании Volvo, 50 процентами акций владеет концерн Geely и 20 процентов у компании Zhejiang Geely Holding.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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