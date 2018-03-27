Эмили Ратаковски рассказала, как подготавливает к съемкам свои ягодицы

26-летняя модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram посвятила публикацию своему супругу Себастьяну Бир-Маккларду. На обнародованном кадре девушка позирует практически полностью обнаженной рядом с бассейном на роскошной вилле. Рядом с моделью стоит ее избранник. Он с заботой натирает ей ягодицы специальным средством. Данный фотоснимок является «закадровым» с недавней эротической фотосессии модели. Стоит отметить, что Ратаковски с удовольствием демонстрирует свою фигуру и не стесняется того, что получила популярность благодаря своим формам.Фотографию модели успели оценить 800 тысяч подписчиков, и это менее, чем за сутки. Одобрительные комментарии в адрес популярной модели оставили более шести тысяч поклонников.