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Эмили Ратаковски рассказала, как подготавливает к съемкам свои ягодицы

Модель Эмили Ратаковски любит баловать своих фанатов пикантными снимками, не стесняясь демонстрировать свои выдающиеся формы. Под свежим фотокадром в своем микроблоге, девушка рассказала, как супруг помогает ей подготавливать ягодицы к съемкам.

Эмили Ратаковски рассказала, как подготавливает к съемкам свои ягодицы


26-летняя модель Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram посвятила публикацию своему супругу Себастьяну Бир-Маккларду. На обнародованном кадре девушка позирует практически полностью обнаженной рядом с бассейном на роскошной вилле. Рядом с моделью стоит ее избранник. Он с заботой натирает ей ягодицы специальным средством. Данный фотоснимок является «закадровым» с недавней эротической фотосессии модели. Стоит отметить, что Ратаковски с удовольствием демонстрирует свою фигуру и не стесняется того, что получила популярность благодаря своим формам.

Фотографию модели успели оценить 800 тысяч подписчиков, и это менее, чем за сутки. Одобрительные комментарии в адрес популярной модели оставили более шести тысяч поклонников.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:50
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