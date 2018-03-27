Toyota представила обновленный седан Yaris

Toyota Yaris Sedan 2019 года наделили другой решёткой радиатора, расширенным списком опций и дополнительной окраской кузова. В качестве силовой установки седана выступает бензиновый двигатель от Mazda объёмом 1,5 литра, выдающий 106 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» на 6 диапазонов.Новый автомобиль Toyota Yaris Sedan будет доступен в нескольких комплектациях — L, LE и XLE. Базовая версия в списке оснащения имеет круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему стабилизации, 4 подушки безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, мультимедийная система с сенсорным экраном и другие функции. Стоимость обновлённого Toyota Yaris станет известна позднее.