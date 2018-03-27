Honda рассказала о новом гибридном седане Insight
На автосалоне в Нью-Йорке представят серийную версию Honda Insight. Данная модель является третьей попыткой компании Honda сделать массовую гибридную модель Insight, при этом первые два поколения были неудачными.
Гибридная Honda Insight построена на одной платформе с моделью Civic, а также у этих машин схожий силуэт и окошки в задних стойках. Эксперты не исключают, что силовую структуру Insight унаследует у Civic. Однако передняя часть и корма у Honda Insight оформлены иначе, фары стали светодиодными, капот сделан из алюминия.
В подкапотном пространстве установлен гибридный агрегат i-MMD, состоящий из бензинового «атмосферника» объёмом 1,5 литра и двух электрических двигателей, в общей сложности его производительность составляет 153 лошадиные силы.
В салоне Honda Insight имеется кнопочное управление трансмиссией, а в комбинации приборов рядом расположены аналоговый спидометр и 7-дюймовый дисплей на котором высвечивается шкала энергообмена. Сиденья гибрида обиты перфорированной кожей, в крыше есть люк, а в оснащение входит медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, передние сиденья с электроприводом, адаптивный круиз-контроль и другие функции.
Гибридная Honda Insight построена на одной платформе с моделью Civic, а также у этих машин схожий силуэт и окошки в задних стойках. Эксперты не исключают, что силовую структуру Insight унаследует у Civic. Однако передняя часть и корма у Honda Insight оформлены иначе, фары стали светодиодными, капот сделан из алюминия.
В подкапотном пространстве установлен гибридный агрегат i-MMD, состоящий из бензинового «атмосферника» объёмом 1,5 литра и двух электрических двигателей, в общей сложности его производительность составляет 153 лошадиные силы.
В салоне Honda Insight имеется кнопочное управление трансмиссией, а в комбинации приборов рядом расположены аналоговый спидометр и 7-дюймовый дисплей на котором высвечивается шкала энергообмена. Сиденья гибрида обиты перфорированной кожей, в крыше есть люк, а в оснащение входит медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, передние сиденья с электроприводом, адаптивный круиз-контроль и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40