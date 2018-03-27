Honda рассказала о новом гибридном седане Insight

Гибридная Honda Insight построена на одной платформе с моделью Civic, а также у этих машин схожий силуэт и окошки в задних стойках. Эксперты не исключают, что силовую структуру Insight унаследует у Civic. Однако передняя часть и корма у Honda Insight оформлены иначе, фары стали светодиодными, капот сделан из алюминия.В подкапотном пространстве установлен гибридный агрегат i-MMD, состоящий из бензинового «атмосферника» объёмом 1,5 литра и двух электрических двигателей, в общей сложности его производительность составляет 153 лошадиные силы.В салоне Honda Insight имеется кнопочное управление трансмиссией, а в комбинации приборов рядом расположены аналоговый спидометр и 7-дюймовый дисплей на котором высвечивается шкала энергообмена. Сиденья гибрида обиты перфорированной кожей, в крыше есть люк, а в оснащение входит медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, передние сиденья с электроприводом, адаптивный круиз-контроль и другие функции.