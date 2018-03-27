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Москва пополнила рейтинг самых недорогих городов Европы на весенние каникулы

Москва оказалась в топе самых недорогих городов Европы на весенние каникулы. Столица России попала на шестое место в рейтинге, который составило британское издание The Telegraph.

Москва пополнила рейтинг самых недорогих городов Европы на весенние каникулы


По расчетам экспертов, данный рейтинг возглавляет Краков, на втором расположился Вильнюс, а на третьем Рига.

Ежедневная британская газета The Telegraph также включила столицу России с рейтинг самых недорогих городов Европы на время весенних каникул. В опубликованном материале говорится, что желающий отдохнуть в Москве во время указанного периода выложит 200 евро, 120 из них уйдет на покрытие текущих расходов, а на проживание – остаток.

В издании также даются рекомендации туристам относительно того, какие места столицы лучше всего посетить. В частности, - это не только сердце города - Красная площадь, мавзолей и Кремль, но также сам город, дабы проникнуться атмосферой одного из самых динамичных городов в Европе.

Отдохнуть во втором по величине городе Польши стоит, как минимум, из-за того, чтобы посмотреть на рыночную площадь, самую большую средневековую площадь Европы. Отдых туристу обойдется в 165 евро. За отдых в Вильнюсе путешественник заплатит 166 евро: 89 - на проживание, а 77 на все остальное. На отдых в Риге хватит примерно 173 евро, 62 из которых турист заплатит за жилье. Бюджетный отдых также можно позволить себе в Афинах, Лиссабоне и Праге.

Наиболее дорогим городом для отдыха на весенних каникулах, по материалам в The Telegraph, оказался Сингапур. Таким образом, город-государство в Азии уже пятый раз становится чемпионом по дороговизне жизни.
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Общество / Главные новости
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:20
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