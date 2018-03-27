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Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа пользовалась ею в корыстных целях

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вышла в прямой эфир в Instagram, чтобы рассказать всю правду об отношениях с бывшей участницей телестройки Катей Жужей.

Как известно, обе молодые женщины были дружны до определенного момента, но в декабре прошлого года Катя ушла с проекта, заявив, что хочет посвятить себя бизнесу и личной жизни.

Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа пользовалась ею в корыстных целях

Однако бывшая подруга Жужи Бородина отмечает, что вся нынешняя шумиха вокруг Кати создана искусственно, так как у нее сейчас нет рекламы в аккаунте и «заканчивается совесть». Бородина обозвала брюнетку свиньей и непорядочным человеком.

Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа пользовалась ею в корыстных целях

Ксения рассказала, что в свое время помогла Жуже воспитывать дочку, одевать ее и кормить. Также популярная ведущая помогла раскрутить аккаунт Кати в соцсети.

Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа пользовалась ею в корыстных целях

Бородина заподозрила Катю Жужу в зависти и сожалеет, что экс-подруга воспользовалась их дружбой в корыстных целях.
Ксения заявила, что нынешнее поведение Жужи – это попытка вызвать на эмоции и ведущая согласна с ней встретиться и выслушать.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:01
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