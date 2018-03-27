Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа пользовалась ею в корыстных целях

Как известно, обе молодые женщины были дружны до определенного момента, но в декабре прошлого года Катя ушла с проекта, заявив, что хочет посвятить себя бизнесу и личной жизни.Однако бывшая подруга Жужи Бородина отмечает, что вся нынешняя шумиха вокруг Кати создана искусственно, так как у нее сейчас нет рекламы в аккаунте и «заканчивается совесть». Бородина обозвала брюнетку свиньей и непорядочным человеком.Ксения рассказала, что в свое время помогла Жуже воспитывать дочку, одевать ее и кормить. Также популярная ведущая помогла раскрутить аккаунт Кати в соцсети.Бородина заподозрила Катю Жужу в зависти и сожалеет, что экс-подруга воспользовалась их дружбой в корыстных целях.Ксения заявила, что нынешнее поведение Жужи – это попытка вызвать на эмоции и ведущая согласна с ней встретиться и выслушать.