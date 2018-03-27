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Презентован новый кроссовер Lynk&Co 02 для Европы

Молодой бренд Lynk&Co продемонстрировал новый кроссовер 02. Автомобиль Lynk&Co 02 является представителем среднеразмерного сегмента SUV, он построен на одной платформе с Volvo XC40.

Презентован новый кроссовер Lynk&Co 02 для Европы


Новый кроссовер Lynk&Co 02 был презентован на специальном мероприятии в Амстердаме. Во время дебюта автомобиля китайские производители рассказали, что сборка нового кроссовера будет осуществляться в городе Генте на заводе Volvo. На европейском рынке Lynk&Co 02 составит конкуренцию Mercedes GLA и Audi Q2.

Среднеразмерный кроссовер Lynk&Co 02 построен на архитектуре СМА. Согласно предварительным данным, автомобиль будет комплектоваться гибридной силовой установкой и двигателями внутреннего сгорания, которые позаимствовали у Volvo XC40. В дальнейшем кроссовер планируют сделать полностью электрическим.

Стоит напомнить, что бренд Lynk&Co создали компании Geely и Volvo. На данный момент модельный ряд Lynk&Co представляют два кроссовера и один седан.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:10
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