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Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе

Будучи гостем на программе Елены Малышевой, Валдис Пельш признался в страшном диагнозе и рассказал, как чуть было не умер.
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе


Во всем виноват панкреатит. Именно он оставил в жизни телеведущего широкий след: Пельш теперь всегда вынужден соблюдать диету. Болезнь жила с Валдисом в течении 10 лет. В то время артист страдал от сильных болей во время приступов, которые не может забыть до сих пор. Знаменитость поведал даже о двух случаях, когда он чуть не переступил на тот свет из-за панкреонекроза.

Елена Малышева также вспомнила, что, когда болезнь давала осложнения, она находилась рядом и поддерживала своего коллегу. Вспомнила она и жену Пельша Светлану, которую называет «ангелом».

Сейчас Валдис Пельш вынужден вести здоровый образ жизни и советует поклонникам тщательно следить за своим здоровьем и заботиться о нем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:00
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