Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе

Во всем виноват панкреатит. Именно он оставил в жизни телеведущего широкий след: Пельш теперь всегда вынужден соблюдать диету. Болезнь жила с Валдисом в течении 10 лет. В то время артист страдал от сильных болей во время приступов, которые не может забыть до сих пор. Знаменитость поведал даже о двух случаях, когда он чуть не переступил на тот свет из-за панкреонекроза.Елена Малышева также вспомнила, что, когда болезнь давала осложнения, она находилась рядом и поддерживала своего коллегу. Вспомнила она и жену Пельша Светлану, которую называет «ангелом».Сейчас Валдис Пельш вынужден вести здоровый образ жизни и советует поклонникам тщательно следить за своим здоровьем и заботиться о нем.