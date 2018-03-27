Антон Табаков рассказал, почему не общается с Мариной Зудиной

После смерти Олега Табакова общественность принялась обсуждать его наследство и рассуждать, кому же оно достанется. Много слухов о том, что актер все завещал своей последней жене – Марине Зудиной. Старший сын умершего актера Антон не исключает подобной версии. Однако пока он не готов вступить в борьбу за наследство отца – Антон пока не может оправиться от его смерти и очень тоскует.Антон вспомнил, что в свое время он очень обижался и на отца, и на мачеху, а с последней – почти не общался. Со временем отношения наладились. По словам Табакова-младшего, он быстро забывает об обидах – ему так проще существовать. А к последней жене отца он никогда не имел претензий.Пока Антон Табаков отходит от горя, но в будущем не исключает борьбу за наследство.