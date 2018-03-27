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Антон Табаков рассказал, почему не общается с Мариной Зудиной

Старший сын Олега Табакова Антон рассказал о своих отношениях с отцом, мачехой и о том, почему испортились его отношения с Мариной Зудиной.
Антон Табаков рассказал, почему не общается с Мариной Зудиной


После смерти Олега Табакова общественность принялась обсуждать его наследство и рассуждать, кому же оно достанется. Много слухов о том, что актер все завещал своей последней жене – Марине Зудиной. Старший сын умершего актера Антон не исключает подобной версии. Однако пока он не готов вступить в борьбу за наследство отца – Антон пока не может оправиться от его смерти и очень тоскует.

Антон вспомнил, что в свое время он очень обижался и на отца, и на мачеху, а с последней – почти не общался. Со временем отношения наладились. По словам Табакова-младшего, он быстро забывает об обидах – ему так проще существовать. А к последней жене отца он никогда не имел претензий.

Пока Антон Табаков отходит от горя, но в будущем не исключает борьбу за наследство.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:50
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