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Ученые предложили новый способ увеличить производительность компьютеров в сто раз

Физиками, представителями Еврейского университета Иерусалима, найдена возможность ускорить работу компьютеров в 100 раз. Для реализации такой возможности, учеными были объединена структура кремниевых фотонных схем с элементами энергозависимой флеш-памяти, широко распространенной в девайсах современного технического мира.

Как считает доктор Уриэль Леви, под руководством которого работала группа ученых, у подобного метода есть определенные пределы при использовании в микрорезонаторах. Ученый утверждает, что у кремниевой фотоники большое будущее, как передового и перспективного направления. Методы, связанные с интеграцией флеш-памяти в технологическую конструкцию компьютеров, значительно поднимут производительность последних. Исследования по подобному ускорению, ученые организовали с применением структуры MONOS, основу которой составляет металл, кремний, оксид и нитрид.
Ученые предложили новый способ увеличить производительность компьютеров в сто раз


Инновационное открытие способствует созданию обновленных беспроводных устройств. Их будет отличать мощность, дающая преимущества перед другими девайсами своей сверхскоростью.

В ходе проведения исследований по научному решению вопроса, ученые определили, что структурой MONOS может удерживаться заряд в слое тонкого нитрида кремния. В данном состоянии может изменяться уровень резонансной частоты. На этом и основано будущее кремниевой фотоники, как перспективного направления, способного значительно снизить потребляемую энергию, одновременно увеличивая пропускную способность.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:40
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