Ученые предложили новый способ увеличить производительность компьютеров в сто раз

Как считает доктор Уриэль Леви, под руководством которого работала группа ученых, у подобного метода есть определенные пределы при использовании в микрорезонаторах. Ученый утверждает, что у кремниевой фотоники большое будущее, как передового и перспективного направления. Методы, связанные с интеграцией флеш-памяти в технологическую конструкцию компьютеров, значительно поднимут производительность последних. Исследования по подобному ускорению, ученые организовали с применением структуры MONOS, основу которой составляет металл, кремний, оксид и нитрид.Инновационное открытие способствует созданию обновленных беспроводных устройств. Их будет отличать мощность, дающая преимущества перед другими девайсами своей сверхскоростью.В ходе проведения исследований по научному решению вопроса, ученые определили, что структурой MONOS может удерживаться заряд в слое тонкого нитрида кремния. В данном состоянии может изменяться уровень резонансной частоты. На этом и основано будущее кремниевой фотоники, как перспективного направления, способного значительно снизить потребляемую энергию, одновременно увеличивая пропускную способность.