Лолита Милявская рассказала, почему не видно Ирины Понаровской
На шоу Андрея Малахова Лолита Милявская поведала публике, почему популярная некогда певица Ирина Понаровская теперь не появляется на сцене.
Ирину Понаровскую можно было по праву назвать стильной звездой отечественной сцены. Уже давно ее истинные поклонники не видят своего кумира на сцене и не только. Гостья на шоу «Привет, Андрей!» немного приоткрыла тайну ее исчезновения.
Лолита познакомилась с Ириной Понаровской в 16 лет – тогда знаменитая певица взяла ее, никому не известную, бэк-вокалисткой. Позже они подружились. По словам Милявской, ее подруге с такой хрупкой натурой непросто терпеть вечное промывание костей и ковыряние в грязном белье.
Певица считает свою подругу «из породы настоящих женщин», которой важно, чтобы вокруг все было идеальным: и вокал, и внешний вид. Именно такой перфекционизм и побудил Понаровскую завершить карьеру и теперь она ведет замкнутый образ жизни.
Ирину Понаровскую можно было по праву назвать стильной звездой отечественной сцены. Уже давно ее истинные поклонники не видят своего кумира на сцене и не только. Гостья на шоу «Привет, Андрей!» немного приоткрыла тайну ее исчезновения.
Лолита познакомилась с Ириной Понаровской в 16 лет – тогда знаменитая певица взяла ее, никому не известную, бэк-вокалисткой. Позже они подружились. По словам Милявской, ее подруге с такой хрупкой натурой непросто терпеть вечное промывание костей и ковыряние в грязном белье.
Певица считает свою подругу «из породы настоящих женщин», которой важно, чтобы вокруг все было идеальным: и вокал, и внешний вид. Именно такой перфекционизм и побудил Понаровскую завершить карьеру и теперь она ведет замкнутый образ жизни.