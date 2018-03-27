Лолита Милявская рассказала, почему не видно Ирины Понаровской

Ирину Понаровскую можно было по праву назвать стильной звездой отечественной сцены. Уже давно ее истинные поклонники не видят своего кумира на сцене и не только. Гостья на шоу «Привет, Андрей!» немного приоткрыла тайну ее исчезновения.Лолита познакомилась с Ириной Понаровской в 16 лет – тогда знаменитая певица взяла ее, никому не известную, бэк-вокалисткой. Позже они подружились. По словам Милявской, ее подруге с такой хрупкой натурой непросто терпеть вечное промывание костей и ковыряние в грязном белье.Певица считает свою подругу «из породы настоящих женщин», которой важно, чтобы вокруг все было идеальным: и вокал, и внешний вид. Именно такой перфекционизм и побудил Понаровскую завершить карьеру и теперь она ведет замкнутый образ жизни.