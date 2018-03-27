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Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка

Кейт Хадсон, мама двоих мальчиков, в новой беседе с журналистами заявила, что не прочь родить еще одного ребенка.
Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка


Известная актриса рассказала о своих отношениях со своим бойфрендом Денни Фудзикава. Известно, что уже год как пара встречается. А после заявления актрисы о том, что она вновь хочет стать мамой, на этот раз – девочки, можно понять, что виды на будущее у актрисы и музыканта – серьезны.

Кейт добавила, что сейчас еще неизвестно, сколько детей она родит – многое будет решать ее избранник.

Сейчас же Кейт Хадсон воспитывает двух мальчишек от своих прежних мужей: Бингема 6-ти лет и 13-летнего Райдера.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:20
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