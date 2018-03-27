Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка

Известная актриса рассказала о своих отношениях со своим бойфрендом Денни Фудзикава. Известно, что уже год как пара встречается. А после заявления актрисы о том, что она вновь хочет стать мамой, на этот раз – девочки, можно понять, что виды на будущее у актрисы и музыканта – серьезны.Кейт добавила, что сейчас еще неизвестно, сколько детей она родит – многое будет решать ее избранник.Сейчас же Кейт Хадсон воспитывает двух мальчишек от своих прежних мужей: Бингема 6-ти лет и 13-летнего Райдера.