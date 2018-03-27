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Искусственный интеллект будет вычислять невнимательных водителей

Специальная технология Automative AI будет следить за водителями и определять их невнимательность или усталость посредством анализирования эмоций и данных о повороте головы.

Искусственный интеллект будет вычислять невнимательных водителей


Компания Affectiva из США известна своими разработками систем распознавания эмоций человека. Новая разработка Automative AI будет следить за водителями и вычислять их усталость. Кроме того она способна подавать сигналы, чтобы уведомить водителя о необходимости быть более внимательным.

Для предотвращения возможных аварий компания сможет встраивать в автомобили технологию компьютерного зрения. Алгоритмы Automative AI настраивались с помощью глубокого обучения по снимкам около шести миллионов людей. Невнимательность водителя она вычисляет по поворотам головы, открытию или закрытию рта и глаз. После этого система определяет по шкале от 0 до 100 уровень внимательности и если показатель высокий - подает сигнал. На данный момент Automative AI существует лишь в качестве прототипа.
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В мире / Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 11:10
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