Китай реализовал возможность продажи автомобилей через торговый автомат

Запуск продаж проведен при участии компаний Ford Motors и Alibaba. В результате совместного сотрудничества авторы проекта завершили строительство необычного объекта, которое продолжалось два года. Сейчас у жителей Гуанчжоу появилась возможность провести тестирование торгового аппарата или сразу купить автомобиль.Из сообщений издания TechCrunch, известно, что для полноценного пользования услугами, комплексное приложение, названное Tmail, вводится потенциальным покупателем в личный фаблет или смартфон. Далее оно активируется, затем появляется возможность совершения покупки транспортного средства или оформления заказа на проведение тест-драйва. Масс медиа уточняют, в последнем случае машина возвращается по истечении трех суток.В случае приобретения изделия, происходит его загрузка автоматом в специальный лифт, предназначенный для транспорта, далее он опускается на первый этаж и покупатель получает автомобиль. По мнению экспертов, новая техническая реализация решения не занимает небольшую территорию при возможности надежного хранения изделий.