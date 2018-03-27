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Китай реализовал возможность продажи автомобилей через торговый автомат

Первая разработка торгового аппарата обслуживающего покупателей автомобилей открыта в Китае, в городе Гуанчжоу. Для желающих есть предложения по приобретению моделей компании Ford. В числе авторов уникального проекта представлен и данный американский производитель.

Запуск продаж проведен при участии компаний Ford Motors и Alibaba. В результате совместного сотрудничества авторы проекта завершили строительство необычного объекта, которое продолжалось два года. Сейчас у жителей Гуанчжоу появилась возможность провести тестирование торгового аппарата или сразу купить автомобиль.
Китай реализовал возможность продажи автомобилей через торговый автомат


Из сообщений издания TechCrunch, известно, что для полноценного пользования услугами, комплексное приложение, названное Tmail, вводится потенциальным покупателем в личный фаблет или смартфон. Далее оно активируется, затем появляется возможность совершения покупки транспортного средства или оформления заказа на проведение тест-драйва. Масс медиа уточняют, в последнем случае машина возвращается по истечении трех суток.

В случае приобретения изделия, происходит его загрузка автоматом в специальный лифт, предназначенный для транспорта, далее он опускается на первый этаж и покупатель получает автомобиль. По мнению экспертов, новая техническая реализация решения не занимает небольшую территорию при возможности надежного хранения изделий.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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