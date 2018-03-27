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Стало известно о смерти рэпера Babangida

Александр Бакулин, рэпер, более известный как Babangida, в понедельник скончался - такая информация прошла по соцсетям. Пока не уточняются подробности и причины произошедшего.
Стало известно о смерти рэпера Babangida


Информация о смерти калининградского рэпера появилась от поклонников в фан-группе в соцсети «ВКонтакте», а также и в некоторых Телеграмм-каналах. Кое-кто из российской рэп-тусовки выложил в сети Twitter сольный альбом покойного, загадочно написав: «Там увидимся, Сань».

А вскоре после траурных известий в тех же соцсетях активно стали появляться сообщения, что рэпер живее всех живых. Позже оказалось, что о смерти Babangida зачитал коллега по цеху Гнойный в своей новой композиции.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:20
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