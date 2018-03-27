Стало известно о смерти рэпера Babangida

Информация о смерти калининградского рэпера появилась от поклонников в фан-группе в соцсети «ВКонтакте», а также и в некоторых Телеграмм-каналах. Кое-кто из российской рэп-тусовки выложил в сети Twitter сольный альбом покойного, загадочно написав: «Там увидимся, Сань».А вскоре после траурных известий в тех же соцсетях активно стали появляться сообщения, что рэпер живее всех живых. Позже оказалось, что о смерти Babangida зачитал коллега по цеху Гнойный в своей новой композиции.