АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Ученые придумали, как защитить рис от опасного грибка

Английские и американские ученые придумали способ, который поможет остановить распространение грибка, ежегодно уничтожающего около 30% всего урожая риса.

Ученые придумали, как защитить рис от опасного грибка


Свое исследование о болезни риса ученые опубликовали в издании Science. Грибок Magnaporthe grisea способен вызывать на листьях и стеблях растения белесые пятна, со временем убивающих лист. Это не дает зернам как следует развиться, что существенно сокращает урожайность.

Специалисты попытались выяснить, каким образом не дать грибку распространяться по всему растению, при этом не вызывая у него отклика иммунной системы. В ходе исследования было обнаружено, что если затруднить действие белка PMK1, содержащегося в грибке, он не сможет заражать клетки растения. Для этого его нужно модифицировать, чтобы повысить уязвимость к определенным препаратам. Пока что ученые утверждают, что результаты исследования фундаментальны и использовать их на практике еще нельзя.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 08:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Ученые придумали, как защитить рис от опасного
Автоматический зонд Parker NASA готовится к
Палеонтологи исследовали новый вид древних
Найдена неизвестная рукопись врача Галена
Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии
Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
На орбите коричневого карлика астрономы
На российский рынок вышел самый лучший телевизор
На российском рынке представлена обновленная
Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку
Человеческие захоронения найдены в Перу
Компания Universal собирается переснять картину
Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа
Реклама электронных сигарет увеличивает число
Цифровая карта интерактивных прогнозов ClimateEx
В Липецкой области стая бродячих собак разодрала
Российские специалисты изучили фрагмент редкого
Яна Кошкина расплакалась перед камерой после
В сети появился трейлер сериала "Наследники"
Канадские ученые впервые смогли зафиксировать
Поклонники Димы Билана обсуждают перемены в его
Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей
Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову
Антон Макарский с супругой купались в ледяном
Певец Витас после стрельбы во дворе дома заплатит
Астрономы наблюдали одну из самых быстрых ярких
В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести
Просмотреть все новости