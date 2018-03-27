Ученые придумали, как защитить рис от опасного грибка

Свое исследование о болезни риса ученые опубликовали в издании Science. Грибок Magnaporthe grisea способен вызывать на листьях и стеблях растения белесые пятна, со временем убивающих лист. Это не дает зернам как следует развиться, что существенно сокращает урожайность.Специалисты попытались выяснить, каким образом не дать грибку распространяться по всему растению, при этом не вызывая у него отклика иммунной системы. В ходе исследования было обнаружено, что если затруднить действие белка PMK1, содержащегося в грибке, он не сможет заражать клетки растения. Для этого его нужно модифицировать, чтобы повысить уязвимость к определенным препаратам. Пока что ученые утверждают, что результаты исследования фундаментальны и использовать их на практике еще нельзя.