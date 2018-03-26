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Астрономы наблюдали одну из самых быстрых ярких сверхновых в истории

Сверхновые могут затмить галактики и вытеснить больше энергии, чем срок службы нашего Солнца, что делает их самыми большими взрывами в космосе. Хотя они обычно проходят недели или месяцы, пока сверхновые достигнут максимальной яркости (и дольше, чтобы исчезнуть), но астрономы недавно заметили звезду под названием KSN 2015K, чья сверхновая вспышка вспыхнула до максимальной яркости всего лишь за 2,2 дня и уменьшилась до половины этого через 6,8 дня. Это одна из самых быстрых ярких сверхновых в истории.

Астрономы наблюдали одну из самых быстрых ярких сверхновых в истории


Быстрые сверхновые обычно не такие яркие, как более медленные, происходящие обычно от массивных взрывов. Быстрые, тусклые сверхновые, с другой стороны, обычно являются результатом более слабого инициирующего события, например, частичного взрыва. Быстрая, яркая сверхновая KSN 2015K меняет положение вещей, хотя астрономам приходилось выяснять, что было уникальным в этой звезде, чтобы позволить ей быстро стать такой яркой. Согласно предварительной гипотезе, когда звезда, наконец, умерла, она выпустила огромное облако газа, собравшееся вокруг нее. Примерно через два месяца звезда действительно взорвалась, выдув куски обломков в облако газа, что вызвало гигантскую ударную волну, вызвавшую вспышку сверхновой.

Согласно Армину Ресту из Научного института космического телескопа в Балтиморе: «Когда взрыв поражает оболочку, именно тогда создается вся эта энергия, которую мы видим. Словно ад взрывается, как только это происходит».

Помимо невероятно быстрой и яркой, сверхновая KSN 2015K также была одной из лучших наблюдаемых когда-либо. Команда Реста смогла фотографировать сверхновую каждые 30 минут в течение 2,2-дневного периода, когда она достигла максимальной яркости. «Обычно у вас может быть 1 или 2, может быть, 3 измерения за 2.2 дня, но у нас есть целая серия действительно сильных измерений, которые позволяют нам тестировать разные модели», - сказал Рест.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:41
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