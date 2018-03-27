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В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк Грегг и Ли Пейс

Стало известно, что на территории города Лос-Анджелес развернули съемочную площадку для работы над фильмом «Капитан Марвел», режиссерами которого являются Анна Боден и Райан Флек. Также представители компании Marvel Studios объявили о появлении в проекте таких актеров как Кларк Грегг и Ли Пейс.

В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк Грегг и Ли Пейс


Кларка Грегга можно узнать по роли агента Щ.И.Т. Фила Колсона. Он появлялся в фильмах о Торе и Мстителях. Помимо этого Грегг также принимал участие в съемках сериала «Агенты Щ.И.Т.». Что касается Ли Пейса, то этот актер стал участником съемочной группы в проекте «Стражи Галактики».

Известно, что на территории России фильм «Капитан Марвел» должен появиться 7 марта следующего года. Напомним, что в основе сюжета лежит история о девушке Кэрол Денверс, обладающей супергеройской силой, которую она получила после встречи с инопланетянами. Ее сыграет Бри Ларсон. К ней присоединятся Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюэл Л. Джексон.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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