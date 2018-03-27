В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк Грегг и Ли Пейс

Кларка Грегга можно узнать по роли агента Щ.И.Т. Фила Колсона. Он появлялся в фильмах о Торе и Мстителях. Помимо этого Грегг также принимал участие в съемках сериала «Агенты Щ.И.Т.». Что касается Ли Пейса, то этот актер стал участником съемочной группы в проекте «Стражи Галактики».Известно, что на территории России фильм «Капитан Марвел» должен появиться 7 марта следующего года. Напомним, что в основе сюжета лежит история о девушке Кэрол Денверс, обладающей супергеройской силой, которую она получила после встречи с инопланетянами. Ее сыграет Бри Ларсон. К ней присоединятся Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюэл Л. Джексон.