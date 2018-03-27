Аккумуляторы электромобилей послужат источниками питания для уличных фонарей

Назван проект - The Reborn Light. Реализацией его возможностей занялась компания Nissan, совместно с дочерней фирмой 4R Energy Corporation. Это специальная часть программы, связанная с восстановлением Намиэ. Новая технология была разработана целенаправленно для продвижения нового проекта. Благодаря достигнутым возможностям, напряжение для уличного освещения будет поступать независимо от источника основной сети.Фонари аккумулируют энергию за счет солнечных лучей в течение светлого времени суток. Источником поглощения будут солнечные батареи, а для накопления и хранения предназначены отработанные аккумуляторы Nissan Leaf. Как рассказали представители японской марки, благодаря новому решению не только получиться осветить Намиэ, но и решить проблему, связанную с утилизацией батарей.